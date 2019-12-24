iPhone 11用ハイブリッドケース クリア

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2019年12月9日から15日の日次集計データによると、スマートフォンケース（iPhone11対応）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 iPhone 11用ハイブリッドケース クリアRT-P21CC2/CM（レイ・アウト）2位 iPhone 11用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー ブラックPM-A19CTSLFCBK（エレコム）3位 iPhone 11用ハイブリッドケース クリアPM-A19CHVCCR（エレコム）4位 iPhone 11用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー アイボリーPM-A19CTSLFCIV（エレコム）5位 iPhone 11用『ディズニーキャラクター』/TPUソフトケース キラキラRT-DP21A/MKM（レイ・アウト）6位 iPhone 11用手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/レッドRT-P21ELC1/BR（レイ・アウト）7位 iPhone 11用手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/ブラックRT-P21ELC1/BB（レイ・アウト）8位 iPhone 11用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー/リング付 ブラックPM-A19CTSLFCRBK（エレコム）9位 iPhone 11用ソフトケース/薄型 クリアPM-A19CUCUCR（エレコム）10位 iPhone 11用TPUソフトケース ウルトラクリア クリアRT-P21TC3/CM（レイ・アウト）