　「BCNランキング」2019年12月9日から15日の日次集計データによると、スマートフォンケース（iPhone11対応）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　iPhone 11用ハイブリッドケース クリア
RT-P21CC2/CM（レイ・アウト）

2位　iPhone 11用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー ブラック
PM-A19CTSLFCBK（エレコム）

3位　iPhone 11用ハイブリッドケース クリア
PM-A19CHVCCR（エレコム）

4位　iPhone 11用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー アイボリー
PM-A19CTSLFCIV（エレコム）

5位　iPhone 11用『ディズニーキャラクター』/TPUソフトケース キラキラ
RT-DP21A/MKM（レイ・アウト）

6位　iPhone 11用手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/レッド
RT-P21ELC1/BR（レイ・アウト）

7位　iPhone 11用手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/ブラック
RT-P21ELC1/BB（レイ・アウト）

8位　iPhone 11用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー/リング付 ブラック
PM-A19CTSLFCRBK（エレコム）

9位　iPhone 11用ソフトケース/薄型 クリア
PM-A19CUCUCR（エレコム）

10位　iPhone 11用TPUソフトケース ウルトラクリア クリア
RT-P21TC3/CM（レイ・アウト）
 
iPhone 11用ハイブリッドケース クリア


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 