1位 iPhone 11用ハイブリッドケース クリア
RT-P21CC2/CM（レイ・アウト）
2位 iPhone 11用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー ブラック
PM-A19CTSLFCBK（エレコム）
3位 iPhone 11用ハイブリッドケース クリア
PM-A19CHVCCR（エレコム）
4位 iPhone 11用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー アイボリー
PM-A19CTSLFCIV（エレコム）
5位 iPhone 11用『ディズニーキャラクター』/TPUソフトケース キラキラ
RT-DP21A/MKM（レイ・アウト）
6位 iPhone 11用手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/レッド
RT-P21ELC1/BR（レイ・アウト）
7位 iPhone 11用手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/ブラック
RT-P21ELC1/BB（レイ・アウト）
8位 iPhone 11用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー/リング付 ブラック
PM-A19CTSLFCRBK（エレコム）
9位 iPhone 11用ソフトケース/薄型 クリア
PM-A19CUCUCR（エレコム）
10位 iPhone 11用TPUソフトケース ウルトラクリア クリア
RT-P21TC3/CM（レイ・アウト）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。