デスクがスッキリ！iPhone、AirPods、Apple Watchなど3台まとめて充電できる「ワイヤレス充電スタンド」

「W-MS08」の使用イメージ



縦・横いずれの向きでも充電しながらスマホを使える

動作確認LEDの点灯イメージ

スマートフォンやApple Watchはマグネットでぴったりと固定される

エレコムは2月上旬に、iPhone・AirPods・Apple Watchなどを3台まとめて充電できる、3 in 1のQi2規格に準拠したワイヤレス充電スタンド「W-MS08」を発売する。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。実勢価格は1万6990円前後の見込み。「W-MS08」は、Qi2規格に対応したスマートフォン、およびApple Watch、対応するAirPodsを同時充電可能な、3 in 1の充電スタンドで、最大出力15WでiPhoneを充電できる。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)の策定によるワイヤレス給電の国際標準規格「Qi2」に準拠した正規認証品であり、アップルの正規認証である「Made for Apple Watch」を取得しているので、安心して使える。本体には、充電状況がわかる動作確認LEDを備えるほか、異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載し、安全性にも配慮されている。また、ワイヤレス充電なので充電中でもスマートフォンの充電ポートを使用しないため、有線イヤホンやUSBメモリを接続したままでの充電にも対応する。スマートフォンやApple Watchは、マグネットでぴったり固定されるので、縦・横どちらの向きでも設置でき、充電したままスマートフォンを使える。また、スマートフォンに着信があった場合でも、振動によって充電部分がズレたり外れたりすることはなく、安定して充電を続けられる。台座部には重りを搭載しているので、安定してスマートフォンを置くことが可能で、スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取れば直ちに充電できる。さらに、マグネット部・台座部ともにワイヤレス充電対応ケースを付けたまま充電が可能で、Apple Watchはバンドを取り付けたまま充電できる。本体には、電源供給のためのUSB Type-Cポート×1基を備えている。