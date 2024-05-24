povo2.0、留守番電話サービス開始　実質初月無料キャンペーン開催

待望の「着信転送・留守番電話」トッピング登場



6月30日までの留守番電話サービス加入キャンペーン開催

KDDIと沖縄セルラーは5月20日に、「povo2.0」において、着信転送サービス/留守番電話サービスの提供を開始した。着信転送サービスは、かかってきた電話をあらかじめ登録した電話番号へ転送するサービスで、追加料金なしで利用できる。ただし、転送時に別途通話料が発生する。留守番電話サービスは、伝言メッセージを100件まで1週間預かるサービスで、「トッピング一覧」から購入すると利用できる。料金は月額330円。着信転送サービスと留守番電話サービスの併用は不可で、一方のサービスを開始するともう一方のサービスが停止される。サービス開始を記念し、6月30日23時59分まで、「povo」アカウントとau IDを連携した上で留守番電話サービスに加入すると、留守番電話サービスの月額料金330円に相当するau PAY残高を還元する「留守番電話サービス スタートキャンペーン」を実施。留守番電話サービスを実質初月無料で使える。