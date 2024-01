「POP UP PARADE」5周年記念特設サイトを公開

「POP UP PARADE」

5周年記念商品

シークレットのキャラクターの正体を当てるキャンペーンも

シルエットクイズキャンペーン

グッドスマイルカンパニーは、お手軽価格のフィギュアシリーズ「POP UP P A RADE(ポップアップパレード)」の5周年を記念し、特設サイト・記念 動画 を公開した。2024年2月、「POP UP P AR ADE」は5周年を迎える。特設サイトでは、5年間の振り返りとともに、記念商品やキャンペーンを用意した。これからも「POP UP PARADE」ならではの幅広いラインアップを世界中の人々に届けていく。「POP UP PARADE」5周年を彩る記念商品としては、「POP UP PARADE マルシル」、「POP UP PARADE 封印されしエクゾディア」、「POP UP PARADE ルーシィ・ハートフィリアナツのコスチュームVer. L size」、「POP UP PARADE ちゅーたんfrom 可愛くてごめん」、「POP UP PARADE(シークレット)」を展開する。あわせて、5周年記念PVを公開するとともに、「POP UP PARADE(シークレット)」のキャラクターを当てるシルエットクイズキャンペーンを実施する。正解者の中から、抽選で5人に「5周年記念POP UP PARADE(シークレット)」をプレゼントする。応募期間は2月11日23時59分まで。また、「POP UP PARADE」商品化アンケートも開催。要望の多かったキャラクターや、グッスマスタッフが「これは!」と思った投票が、次のPOP UP PARADEになるかもしれないとのこと。アンケート回答者の中から、抽選で5人に好きなPOP UP PARADEを5体プレゼントする。応募期間は2月11日23時59分まで。さらに、5周年記念特設サイトでは、キャンペーンや商品化アンケート以外にも「POP UP PARADE」立ち上げ時から今日までの歴史も綴っている。