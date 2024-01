投資資金が毎日もらえる歩数計アプリ「歩いトク！ for MUFG」

「歩いトク! for MUFG」



国内初、大手銀行の独自サービスIDを活用

資産運用とアプリ開発・運営を行うフィンテック企業のTOR A NOT EC (トラノテック)は、 三菱 UFJ銀行をスポンサーとして迎え、歩くだけで投資資金が毎日コツコツ貯まる歩数計アプリ「歩いトク! for MUFG」の提供を開始した。人生100年時代に形容される超高齢社会の到来によって、老後の生活資金に対する備えや、将来に向けた計画的な資産形成がさらに重要となっている。また、2024年から新NIS A がスタートするなか、資産運用に関する期待や興味関心が高まっている。トラノテックでは、 三菱 UFJ銀行との協業により、「人生100年時代」「資産所得倍増計画」を踏まえた「貯蓄から投資へ」のスローガン実現に資するサービス開発を進めてきた。今回、協業の第一弾として、三菱UFJ銀行の提供するMoney Canvasまたは三菱UFJダイレクトのIDで、誰もが無料で利用できる将来の健康と資産のためのサービス「歩いトク! for MUFG」をリリースした。大手銀行の独自サービスIDを活用した歩数計アプリは国内初となる。「歩いトク! for MUFG」では、1日5000歩以上で1円分、1万歩以上で追加2円分の合計3円分、さらに月20万歩以上で10円分の投資資金に活用可能な「歩いてポイント」が貯まる。貯まったポイントは、トラノテックの完全子会社であるTORANOT EC 投信投資顧問が提供する資産運用サービス「トラノコ」で、いつでも投資に利用できる(1ポイント=1円)。有効期限はないので、何年後でも何か月後でも、投資を始めるその日まで、コツコツためることができる。また、歩数計としての機能も完全実装。歩数計測、カロリー計測、距離計測はもちろん、カレンダー機能などを利用できる。対象 OS はiOS。 Android 版アプリは近日リリースする予定。今後、トラノテックが進める日々の生活を支える様々な企業・サービスとの連携も強化し、将来の資産形成が楽しく続けられるサービスを開発していく。なお、今回のサービス提供にともない「トラノコ」でキャンペーンを実施する。「トラノコ」を新規で申し込み、必要な設定をすべて完了した人に500円分の投資資金をプレゼントする。