AKB48千葉恵里 初プロデュースブランド「erii」　ファッションECモール「FRONT ROW by UUUM」に登場！

HIK A KINなど人気 YouTube rを擁するUUUMのグループ会社であるP2C Studioは、4月12日にファッションブランド EC モール「FRONT ROW by UUUM(フロントロウ バイ ウーム)」をオープン。第1弾「I'm here」(中島美嘉さんプロデュース)に続き、4月27日から、AKB48千葉恵里さんによる初のファッションプロデュース商品の受注発売を開始した。FRONT ROW by UUUMのアーティストコラボ第2弾として、AKB48千葉恵里さんの初のプロデュースのファッションアイテムが登場。フェミニンなレディース向けのワンピースやジャケットなどを取り揃える。ブランド名「erii」には、自身の名前「Erii」と誕生花である「チョコレートコスモス」をあしらったロゴを使用し、本人のこだわりが詰まったフェミニンとカジュアルコーデを細部までディテールに落とし込んだデザインに。ユニセックスのアイテムも用意し、幅広いファンの方への想いも組み入れた。5月2日18時頃に千葉恵里本人による商品紹介インスタライブを開催予定。購入者特典として、抽選で本人のチェキ写真をプレゼントする。また、ファッションプロデュースを記念して、本人来店によるPOPUPイベント(予約制)を5月26日にラフォーレ原宿2階「FRONT ROW by UUUMイベントスペース」で開催する。「FRONT ROW by UUUM」では、さまざまな場面で活躍している十人十色のアーティストが生み出すファッションクリエイティブを最前線で味わえる EC モールとして、今後も注目のアーティストとコラボ商品の発表を予定している。モールのオープンと同時に開設したFRONT ROW by UUUMの公式 YouTube チャンネルではプロデューサーの素の魅力を引き出すメイキング 動画 の配信も行っている。YouTube/Instagram/ Twitter /TikTokの公式アカウントも開設し、「ハイクリエイティブ」と「カジュアル」の2軸でユーザーの心のゆらぎを促していく。