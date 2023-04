UUUMのグループ会社が手がけるファッションサイトが話題に

「FRONT ROW by UUUM EC」トップページ



中島美嘉さんが自身初のファッションアイテムをプロデュース

中島美嘉さん

「I'm here (私はここにいる)」のアパレル例

HIK A KINなど人気 YouTube rを擁するUUUMのグループ会社であるP2C Studioは、4月12日にファッションブランド EC モール「FRONT ROW by UUUM(フロントロウ バイ ウーム)」をオープンした。FRONT ROWとは、主にファションショーにおいて、そのステージの最前列に位置する場所のこと。そこには熱狂的なファンが集い、そのアーティストの想いと共に一つになれる。ECモールのFRONT ROW by UUUMでも、さまざまな場面で活躍している十人十色のアーティストが生み出すファッションクリエイティブを最前線で味わえる。第一弾として、アーティスト・中島美嘉さんの初のプロデュースのファッションブランド「I'm here」を発表した。シンプルなジャケット、リラックスウェア、アクセサリなど17アイテムをラインアップする。ブランド名「I'm here」には、自身の作詞作曲の曲「I'm here (私はここにいる)」の由来同様、ファッションにおいても自分の基調(表現)を伝えたいという想いを込めた。「I'm here」の世界観のもと、着回しや着やすさ、機能性もさりげなく備えており、彼女の多彩な才能を感じることができる。発売日当日には、サイトにアクセスが集中するほど注目を集めているFRONT ROW by UUUMでは、今後も注目のアーティストとコラボ商品を発表しており、第2弾として、 A KB48千葉恵里さん自身初のファッションプロデュースブランドを4月27日18時から受注販売が開始される。ECモールのほか、不定期開催するFRONT ROW by UUUMのPOPUP(ポップアップ)でも販売する。なお、モールのオープンと同時に、FRONT ROW by UUUMの公式 YouTube チャンネルを開設した。YouTube/Instagram/ Twitter /TikTokの公式アカウントも開設し、「ハイクリエイティブ」と「カジュアル」の2軸でユーザーの心のゆらぎを促していく。