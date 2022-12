フィンランド発祥のファッションブランド「ノルディックバディズ（Moomin By Nordicbuddies」）、日本上陸！

ムーミンをデザインしたファッション

ノルディックバディズ ジャパンは12月2日に、ムーミン商品の輸入・卸販売を、オンラインショップ「Moomin By Nordicbuddies」にて開始した。オンラインショップ「Moomin By Nordicbuddies」では、同社の親会社であるノルディックバディズのムーミンファン向けファッションブランド「Moomin By Nordicbuddies(ムーミン・バイ・ノルディックバディズ)」の中から、ムーミン、スナフキン、スノークのおじょうさん、リトルミイ、ニョロニョロといったムーミン キャラクターのソックス、ウィンターコレクション、ヘッドウェア、バッグ、トラベル、アクセサリーなどを取り扱い、今後は徐々に商品数を増やしていく。Moomin By Nordicbuddiesは現在17カ国で販売されており、短期間でムーミン ライセンシーの最大手の一つに成長した。Moomin By Nordicbuddiesの製品は全て、フィンランドのヘルシンキにあるラウッタサーリと呼ばれる小さな島(「幸せ者の島」としても知られている)でデザインしている。