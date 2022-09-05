「AQUOS wish2」、au・UQ mobileも取り扱い開始

新製品

2022/09/05 17:30

　KDDIと沖縄セルラーは、5G対応スマートフォンAQUOS wish2」をauとUQ mobileから9月9日に発売する。

AQUOS wish2

　「AQUOS wish2」は、「Snapdragon 695 5G mobile platform」を搭載することで、「AQUOS wish」との比較でCPU性能が約33％、GPU性能が約19％向上した。動画視聴やアプリ操作がより滑らかになるなど、さらに快適な使い心地を楽しめる。

　また「AQUOS wish」は、シンプルで飽きのこないデザインが好評なほか、防水・防塵・耐衝撃性能、おサイフケータイや指紋認証にも対応している。

　なお、「AQUOS wish2」では、au公式アクセサリ「au＋1 collection」で「AQUOS wish」向けに販売中のアクセサリを利用できる。透明なガラスの美しさと米軍用規格（MIL-STD-810G）に準拠した耐衝撃性を兼ね備えた「AQUOS wish iFace Reflection強化ガラスクリアケース」や、メタリックカラーが美しい手帳型ケース「GRAMAS COLORS EURO Passione 2 Leather Case for AQUOS wish」など、ファッショナブルで機能的なアクセサリを取り揃えている。

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