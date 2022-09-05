「AQUOS wish2」、au・UQ mobileも取り扱い開始

KDDIと沖縄セルラーは、5G対応スマートフォン「AQUOS wish2」をauとUQ mobileから9月9日に発売する。
「AQUOS wish2」は、「Snapdragon 695 5G mobile platform」を搭載することで、「AQUOS wish」との比較でCPU性能が約33％、GPU性能が約19％向上した。動画視聴やアプリ操作がより滑らかになるなど、さらに快適な使い心地を楽しめる。
また「AQUOS wish」は、シンプルで飽きのこないデザインが好評なほか、防水・防塵・耐衝撃性能、おサイフケータイや指紋認証にも対応している。
なお、「AQUOS wish2」では、au公式アクセサリ「au＋1 collection」で「AQUOS wish」向けに販売中のアクセサリを利用できる。透明なガラスの美しさと米軍用規格（MIL-STD-810G）に準拠した耐衝撃性を兼ね備えた「AQUOS wish iFace Reflection強化ガラスクリアケース」や、メタリックカラーが美しい手帳型ケース「GRAMAS COLORS EURO Passione 2 Leather Case for AQUOS wish」など、ファッショナブルで機能的なアクセサリを取り揃えている。
「AQUOS wish2」は、「Snapdragon 695 5G mobile platform」を搭載することで、「AQUOS wish」との比較でCPU性能が約33％、GPU性能が約19％向上した。動画視聴やアプリ操作がより滑らかになるなど、さらに快適な使い心地を楽しめる。
また「AQUOS wish」は、シンプルで飽きのこないデザインが好評なほか、防水・防塵・耐衝撃性能、おサイフケータイや指紋認証にも対応している。
なお、「AQUOS wish2」では、au公式アクセサリ「au＋1 collection」で「AQUOS wish」向けに販売中のアクセサリを利用できる。透明なガラスの美しさと米軍用規格（MIL-STD-810G）に準拠した耐衝撃性を兼ね備えた「AQUOS wish iFace Reflection強化ガラスクリアケース」や、メタリックカラーが美しい手帳型ケース「GRAMAS COLORS EURO Passione 2 Leather Case for AQUOS wish」など、ファッショナブルで機能的なアクセサリを取り揃えている。
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外部リンク
- KDDI＝https://www.kddi.com/
- 沖縄セルラー＝https://okinawa-cellular.jp/
- 「AQUOS wish2」（au）＝https://www.au.com/mobile/product/smartphone/shg08/
- 「AQUOS wish2」（UQ mobile）＝https://www.uqwimax.jp/mobile/products/sp/sharp_aquos_wish2/?_ga=2.53491311.631290447.1662344732-613703487.1662344732
- BCN回線＝https://www.bcnretail.com/kaisen/