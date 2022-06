Zoff×ADAM ET ROPE　初となるコラボレーションアイウェア発売

「ADAM ET ROPE」と「Zoff」のコラボアイウェアが登場

ジュンは6月10日に、同社が運営するアパレルブランド「 A DAM ET ROPE(アダム エ ロペ)」と、インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff(ゾフ)」の初コラボレーションアイウェア「Zoff|ADAM ET ROPE」を、「ADAM ET ROPE」限定5店舗(ルミネ新宿店/ルクア大阪店/藤井大丸店/エスパル仙台店/福岡P AR CO店)とZoff全店舗(アウトレット店除く)、Zoff公式オンラインストアで発売する。「Zoff|ADAM ET ROPE」では、ポジティブに生活のSWITCHを切り替えてハンサムレディになれるアイウェアとして、6型全18種類を用意している。それぞれのデザインをアイコンとなる架空の女性に見立て、「Charlie(シャルリ)」「Lana(ラナ)」「Anna(アンナ)」「Diane(ダイアン)」「Sophia(ソフィア)」「Anne(アン)」の、6名それぞれの洗練された女性の世界観・ライフスタイルをアイウェアで表現した。再生ポリエステルを約70%使用したオリジナルメガネケースと、100%再生材を使用したメガネ拭きが付属する。セットレンズを含む価格は、「Charlie」が1万1100円(GOLD、PINK GOLD、WHITE GOLD)、「Lana」が8800円(BLACK、D AR K BROWN、OLIVE)、「Diane」が1万1100円(BLACK、PINK、DEMI)、「Anne」が1万1100円(BLACK、LIGHT GREY、LIGHT BROWN)、「Sophia」が8800円(BLACK、LIGHT GREY、BROWN)、「Anna」が8800円(BLACK、LIGHT BROWN、OLIVE)。