BTSに関する430の質問に答えられるか？　カードゲーム「え！BTSマニアなんですか？」の予約販売開始

コンステラージャパンは、韓国・米国・日本で事業展開を行う総合エンターテイメント企業HYBEとパートナーシップを組み、BTSファンに向けたソーシャルカードゲーム「え!BTSマニアなんですか?」を5月25日にコンステラージャパン公式サイトで発売する。また、5月11日から同サイトで先行予約販売を開始した。「え!BTSマニアなんですか?」は、米国で人気のカードゲーム「Do You Know Me?」をもとにして、BTSファンを対象に作られた特別バージョン。Do You Know Me?の日本語版「え、実は〇〇なんですか?」も、コンステラージャパン公式サイトで先行予約の受付を開始している。「え!BTSマニアなんですか?」のルールはシンプル。BTSに関する質問に対して、回答者の答えをみんなで予想していく。回答を予想するのに使うアンサーカードには、BTSメンバーのこれまでの活躍をまとめたフォトカードが付いたスペシャルアンサーカードがある。ノーマル、ゴールド、ダイヤモンド、プラチナと全部で4種類のカラーがあり、いずれか1種が封入されている。プラチナは全体のわずか1%のみの特別仕様。スペシャルアンサーカードの中には、BTSメンバーのグループフォトカードが使われている「絶対YES」カードが各セットに1枚だけ封入されている。グループフォトカードの「絶対YES」カードは全4種あり、どのフォトカードが入っているかは開けてからのお楽しみ。また、コンステラージャパン公式サイトで購入した人には、限定特典としてオリジナルフォトカードをプレゼントする。質問は、BTSファンなら常識の定番問題から、ファン心をくすぐるマニアックな質問まで、430種類の質問を用意。BTSの知識を試す質問や、ファンとしての経験についての質問など、豊富な質問によって飽きさせることなく、ファン同士のコミュニケーションを盛り上げる。価格は3300円。