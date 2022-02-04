MacBook専用の多用途USBハブ、サンワサプライから新発売

サンワサプライは2月3日に、MacBook ProやMacBook Airに、有線LANポートやUSBポート、SDカードリーダといった各種インターフェースを追加できるUSBハブ「400-ADR328GPD」を、直販サイト「サンワダイレクト」で発売した。価格は6480円。
「400-ADR328GPD」は、MacBook ProおよびMacBook Airに対応した、USB Type-C接続のUSBハブ。MacBook Pro/MacBook Airの側面に一体化する形状なので、変換アダプタや変換ケーブルと比較して、スマートな装着を可能にする。
USB 3.2 Gen1対応のUSBポート（Type-A、Type-C各1基）、HDMI出力×2基、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠の有線LANポート×1基、SDXC/SDHC/SDカードスロット、microSDXC/microSDHC/microSDカードスロットを備えている。
対応機種は、MacBook Pro 13インチ（2016～2020年モデル）、15インチ（2016～2019年モデル）、16インチ（2019年モデル）、MacBook Air 13インチ（2020年モデル）。
サイズは幅126.9×高さ10.5×奥行き32.0mmで、重さは約51g。
「400-ADR328GPD」は、MacBook ProおよびMacBook Airに対応した、USB Type-C接続のUSBハブ。MacBook Pro/MacBook Airの側面に一体化する形状なので、変換アダプタや変換ケーブルと比較して、スマートな装着を可能にする。
USB 3.2 Gen1対応のUSBポート（Type-A、Type-C各1基）、HDMI出力×2基、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠の有線LANポート×1基、SDXC/SDHC/SDカードスロット、microSDXC/microSDHC/microSDカードスロットを備えている。
対応機種は、MacBook Pro 13インチ（2016～2020年モデル）、15インチ（2016～2019年モデル）、16インチ（2019年モデル）、MacBook Air 13インチ（2020年モデル）。
サイズは幅126.9×高さ10.5×奥行き32.0mmで、重さは約51g。