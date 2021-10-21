ハクバ、Canonコンパクトデジタルカメラ用液晶保護フィルムを発売
新製品
2021/10/21 15:00
ハクバ写真産業は、業界最高クラスの透明度を誇るデジタルカメラ用液晶保護フィルム「III」タイプに、Canon「PowerShot SX70 HS」用と「IXY 650」用、「PowerShot G1 X MarkIII」の3種を追加発売した。価格は各1804円。
「Nikon COOLPIX P950/P1000専用液晶保護フィルムIII」は、反射光を抑える反射防止（AR）コートを採用することで、貼る前よりも高い視認性を実現。業界最高クラスの全光線透過率95.6％の透明度で、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出す。
フッ素コートのため指紋が付いても簡単に拭き取れ、静電気の発生を抑える帯電防止効果を備えている。表面硬度3Hのハードコート処理で、すり傷や爪あとが残りにくい。また、シリコン粘着層の自己吸着性によって、フィルムを画面に置くだけで自然に貼りつき、失敗しても吸着力を損なうことなく貼り直せる。貼る時に入ってしまった気泡は自然に消える。
各機種に合わせた専用サイズなので、パッケージから取り出してそのまま貼り付けが可能。三菱レイヨンが開発した超極細繊維のクリーナーが付属している。
対応機種は、「PowerShot SX70 HS専用」がCanon PowerShot SX70 HS/Canon PowerShot G1 X/Canon PowerShot S90、「IXY 650専用」がCanon IXY 650/Canon IXY 640/Canon IXY 630、「PowerShot G1 X MarkIII専用」がCanon PowerShot G1 X MarkIII/Canon PowerShot G9 X MarkII/Canon PowerShot G7 X MarkII/Canon PowerShot G9 X/Canon PowerShot G7 X/Canon PowerShot G5 X。
「Nikon COOLPIX P950/P1000専用液晶保護フィルムIII」は、反射光を抑える反射防止（AR）コートを採用することで、貼る前よりも高い視認性を実現。業界最高クラスの全光線透過率95.6％の透明度で、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出す。
フッ素コートのため指紋が付いても簡単に拭き取れ、静電気の発生を抑える帯電防止効果を備えている。表面硬度3Hのハードコート処理で、すり傷や爪あとが残りにくい。また、シリコン粘着層の自己吸着性によって、フィルムを画面に置くだけで自然に貼りつき、失敗しても吸着力を損なうことなく貼り直せる。貼る時に入ってしまった気泡は自然に消える。
各機種に合わせた専用サイズなので、パッケージから取り出してそのまま貼り付けが可能。三菱レイヨンが開発した超極細繊維のクリーナーが付属している。
対応機種は、「PowerShot SX70 HS専用」がCanon PowerShot SX70 HS/Canon PowerShot G1 X/Canon PowerShot S90、「IXY 650専用」がCanon IXY 650/Canon IXY 640/Canon IXY 630、「PowerShot G1 X MarkIII専用」がCanon PowerShot G1 X MarkIII/Canon PowerShot G9 X MarkII/Canon PowerShot G7 X MarkII/Canon PowerShot G9 X/Canon PowerShot G7 X/Canon PowerShot G5 X。
関連記事
外部リンク
- ハクバ写真産業＝https://www.hakubaphoto.jp/
- ハクバ Canon PowerShot SX70 HS専用 液晶保護フィルムIII＝https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101210071-00-00-00
- ハクバ Canon IXY 650専用 液晶保護フィルムIII＝https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101210072-00-00-00
- ハクバ Canon PowerShot G1 X MarkIII/G9 X MarkII/G7 X MarkII専用 液晶保護フィルムIII＝https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101210075-00-00-00