マクドナルドの新作ケーキ！ 「ピスタチオレアチーズケーキ」登場

日本 マクドナルド は、専任バリスタが「本格カフェコーヒー」を提供するコーナー「McCafe by Barista」併設店舗で、「ピスタチオレアチーズケーキ」と「マカロン ピスタチオ」を9月8日から期間限定で販売する。「McCafe by Barista」では、ロールケーキをはじめ、タルトやシフォンケーキなど、カフェドリンクとの相性も抜群な、バラエティー豊かなケーキを用意している。今秋は、期間限定スイーツとして、ピスタチオフレーバーのスイーツ2種「ピスタチオレアチーズケーキ」と「マカロン ピスタチオ」をラインアップする。「McCafe by Barista」のケーキにピスタチオフレーバーが登場するのは今回が初めてとなる。「ピスタチオレアチーズケーキ」は、香ばしいピスタチオペーストを使用したふんわり食感のムースと、レモン果汁が隠し味のなめらかな優しい甘さのチーズクリームの層の間に、カカオの香りと食感がアクセントのチョコレートチップを散りばめ、見た目にも華やかな甘酸っぱいカシスピューレのジェルを重ねたレアチーズケーキ。ピスタチオムースとレアチーズ、カシスの味わいが絶妙なバランスに仕上げた。ご褒美スイーツにもぴったりなフランス産の「マカロン」シリーズからは、2019年4月の初登場以降、毎年好評を得ている「マカロン ピスタチオ」が今年も登場する。食感と香りを楽しめるサクッとしたマカロン生地に優しいナッツの味わいが特長のピスタチオのクリームをサンドしたマカロンで、日本オリジナルのフレーバーとして何度も改良を重ね、ピスタチオの味わいを追求した。また、新作のケーキの販売にあわせて、500円で対象のドリンクとケーキの組み合わせを選べる「¥500ケーキセット」や、「マカロン」シリーズを手軽に楽しめる「マカロンボックス」と「スペシャルマカロンセット」を用意している。プチご褒美にもぴったりなセットで、お持ち帰りも可能となっている。価格は、「ピスタチオレアチーズケーキ」が370円、「マカロン ピスタチオ」が150円、「¥500ケーキセット」が500円、「マカロンボックス」が800円、「スペシャルマカロンセット」が500円。