LEVI'S×NEW BALANCE 990v3 スニーカー、インディゴとカラーウェイで9月発売

Levi's x New Balance 990v3 Sneaker

リーバイ・ストラウスジャパンは9月9日に、Levi'sとNew Balanceのランニングシューズ「New Balance 990v3」のコラボスニーカーコレクション「Levi's x New Balance 990v3 Sneaker」の販売を発売する。カラーは、インディゴ、グレーの2色で、価格は3万7400円。「Levi's x New Balance 990v3 Sneaker」は、Levi'sとNew Balanceそれぞれのブランドのシグネチャーのトーンに合わせて、インディゴとグレーの2色を用意しており、どちらもLevi's独自のShrink-To-Fitデニムと、アイコニックなLevi'sの毛羽だったバックパッチにインスパイアされた毛足の長いヘアリースウェードのオーバーレイにヌバックのアクセントを採用する。右足外側のNロゴはLevi'sタブが付いたスペシャル仕様で、Made in U.S. A .。デニムの生産のために発明されたShrink-to-Fitをシューズに採用することで、高いフィット感を実現している。サイズ展開は23.5~30cmで、23.5~24.5cmはリーバイス公式オンラインストアのみの販売となる。取り扱い店舗は、リーバイス原宿 フラッグシップストア、リーバイスストア 新宿、大阪、福岡、リーバイス公式オンラインストア、ニューバランス公式オンラインストア、ニューバランス六本木19:06。