チーズパンの「じっくりコトコト」登場！ 　チーズフォンデュとカルボナーラ味

「じっくりコトコトこんがりパンCHEESE in 濃厚カルボナーラ味カップ」(左)と、

「じっくりコトコトこんがりパンCHEESE in 濃厚チーズフォンデュ味カップ」

ポッカサッポロフード&ビバレッジは8月23日に、「じっくりコトコト」ブランドから、「じっくりコトコトこんがりパンCHEESE in 濃厚カルボナーラ味カップ」と「じっくりコトコトこんがりパンCHEESE in 濃厚チーズフォンデュ味カップ」を発売した。どちらも価格は160円。じっくりコトコトこんがりパンCHEESE in 濃厚カルボナーラ味カップ、じっくりコトコトこんがりパンCHEESE in 濃厚チーズフォンデュ味カップともに、具材にパン生地をこねる段階でチーズパウダーやチーズ加工品をミックスさせ、こんがりパンの焼き方と同様に焼成して食パンにした後、2度焼きして香ばしく仕上げた「チーズパン」が使用されている。パンとスープの両方にチーズが入っているので、口の中により一層のチーズ風味が広がる。じっくりコトコトこんがりパンCHEESE in 濃厚カルボナーラ味カップは、クリーミーながらカルボナーラの旨味と黒胡椒が効いた食べ応えのある味わいとなっている。じっくりコトコトこんがりパンCHEESE in 濃厚チーズフォンデュ味カップは、チェダーチーズが溶け込んだ濃厚チーズポタージュに、チーズパンを絡めて食べるおいしさを楽しめる。