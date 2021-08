全部買ってもワンコイン！　パッケージからテンションの上がるセリアのコスメ

セリアの「CHHER me COLOR」シリーズ。

各110円ですべて購入してもワンコイン以下

4色すべてが活躍するアイシャドウ

「アイシャドウパレット ピンクwith ブラウン」

1回できれいな発色。

ラメ入り3つとラメなし1つの4色入り

書きごこち抜群の高発色スティック

左から「スティックアイシャドウ」

「ワインラメ」「ホワイトラメ」

左がホワイト。右はワインの一度塗り、

真ん中がワインを二度塗りした状態

使い方はあなた次第! キュートな万能クリーム

「マルチクリーム ガーリーピンク」

重ねる回数によって淡いピンクも

濃いレッドも表現できる

※記事中の価格は購入時もの

進化し続ける100均コスメは美容インスタグラマーやユーチューバーなどからの支持もあり、その人気は加速するばかりだ。今回はおしゃれな雑貨などが人気のセリアで販売されているコスメ「CHHER me COLOR」シリーズを試してみた。見た目のかわいさはもちろん、100円とは思えない機能性にも注目したい。気分に合わせてカラーを変えたいアイシャドウは100均コスメの中でも人気の品だ。CHHER me COLOR アイシャドウパレットは4色のカラーが入っており、グラデーションやポイントメイクが楽しめる。今回購入したピンク系のほか、ベージュやパープルなど数種類が販売されている。明るいピンクのパレットは写真の A ~Cまでがラメ入り。それぞれ1色だけでも存在感があるが、4色でグラデーションカラーができる色のチョイスがうれしい。ABはラメはたっぷり入っているが、ほんのりと色づくため派手になりすぎず、ほどよく明るい目元に。Cはしっかりとしたブラウンで目のキワなどポイントに使うと良いだろう。Dは唯一のラメなし。きれいな発色で落ち着いた印象を与えてくれる。続いてはスティックタイプのアイシャドウ。繰り出して使うタイプで全部で3.5cmほどあるので長く使うことができる。持ちやすく伸びやすい、ペン先もしっかりしており、書き心地がよい。ホワイトラメはかすかに色づくくらいで、ラメの輝きがメインとなる。そのため、発色のよい他の色と合わせて使うのがおすすめ。涙袋にぬればこれ1本で立体感が出せる。一方、ワインラメは1度できれいな発色を叶えてくれる。はっきりとした色味なので綿棒や指でぼかしてやさしい色にするのもいいだろう。好みによって数回重ねればより印象的な色を出せる。その名の通りさまざまな使い方ができる「マルチクリーム」はポーチに一つあると大活躍する。アイカラー、チークカラー、リップカラーとどこにつけても綺麗に色づき、塗り方次第でその色味が変わるのも特徴だ。チークは一度塗りでくるくるとなじませることで女性らしく愛らしい印象を与えてくれる。リップは重ね付けすれば明るいレッドに。アイカラーはお好みで塗る場所や回数を工夫すれば自分好みの目元が出来上がる。クリーム状なので塗った瞬間ピタッと肌に吸い付く感覚で発色する。保ちもとてもよかった。100円とは思えない万能さ、かわいさ、機能性を備えたセリアのCHHER me COLOR。シーズンごとに気軽に全部買えてしまう無敵のコスメシリーズは、ポーチの中も自身の表情も華やかになること間違いなしの品ばかりだ。(エフェクト・霜越緑)