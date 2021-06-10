最大41％オフ！　スパロボがSwitch版のセールを開催中

バンダイナムコエンターテインメントは、Nintendo Switch版「スーパーロボット大戦」シリーズのダウンロード版がお得に買える「Nintendo Switch スーパーロボット大戦セール」を6月20日まで実施している。
期間中は、「スーパーロボット大戦T」（通常価格9460円）を5500円、「スーパーロボット大戦V」（通常価格8360円）を5390円、「スーパーロボット大戦X」（通常価格8360円）を5390円で購入できる（いずれもダウンロード版）。
さらに、スーパーロボット大戦Tのダウンロードコンテンツ（DLC）「スーパーロボット大戦T ボーナスシナリオフルパック（通常版用／期間限定版用）」（通常価格3209円）を2200円、「スーパーロボット大戦T エキスパンション・パック（通常版用／期間限定版用）」（通常価格2457円）を2200円、「スーパーロボット大戦T 周回プレイ支援パック（通常版用/期間限定版用）」（通常価格1222円）を990円で、スーパーロボット大戦VのDLC「スーパーロボット大戦V 周回プレイ支援パック（通常版用／期間限定版用）」（通常価格1222円）を990円で、スーパーロボット大戦XのDLC「スーパーロボット大戦 X 周回プレイ支援パック（通常版用／期間限定版用）」（通常価格1222円）を990円で販売する。
期間中は、「スーパーロボット大戦T」（通常価格9460円）を5500円、「スーパーロボット大戦V」（通常価格8360円）を5390円、「スーパーロボット大戦X」（通常価格8360円）を5390円で購入できる（いずれもダウンロード版）。
さらに、スーパーロボット大戦Tのダウンロードコンテンツ（DLC）「スーパーロボット大戦T ボーナスシナリオフルパック（通常版用／期間限定版用）」（通常価格3209円）を2200円、「スーパーロボット大戦T エキスパンション・パック（通常版用／期間限定版用）」（通常価格2457円）を2200円、「スーパーロボット大戦T 周回プレイ支援パック（通常版用/期間限定版用）」（通常価格1222円）を990円で、スーパーロボット大戦VのDLC「スーパーロボット大戦V 周回プレイ支援パック（通常版用／期間限定版用）」（通常価格1222円）を990円で、スーパーロボット大戦XのDLC「スーパーロボット大戦 X 周回プレイ支援パック（通常版用／期間限定版用）」（通常価格1222円）を990円で販売する。