スタバ、史上最大の果肉量「ストロベリー ストロベリー with ストロベリー」　ファミマ限定

スターバックス ストロベリー

ストロベリー with ストロベリー

スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは、スターバックスのチルドカップシリーズから「スターバックス ストロベリー ストロベリー with ストロベリー」を、5月11日から全国の ファミリーマート 限定で発売した。180gカップで、税込価格は248円。「スターバックス ストロベリー ストロベリー with ストロベリー」は、スターバックスのチルドカップ史上最大サイズのストロベリー果肉を使用するとともに、2020年6月に発売した「スターバックス ストロベリーフレンチバニラ with ストロベリークラッシュ」と同様に、果肉量を過去最大としている。大きな果肉とクリーミーなミルクの組み合わせによって、ストロベリーの魅力を存分に引き出し、甘くてぜいたくなストロベリーの味わいを楽しめる。パッケージには、アイコニックな大きいストロベリーのイラストをちりばめることで果肉の大きさを表現し、ピンク色を主体にストロベリーらしさを全面に打ち出すデザインを採用した。