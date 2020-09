EXP-Parcel Series

収納イメージ

EXP-Parcel No Collar Jacket WOMEN'S

EXP-Parcel Coach Jacket MEN'S

EXP-Parcel Down Cardigan WOMEN'S

EXP-Parcel Down Cardigan MEN'S

ゴールドウィンは、「THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)」ブランドのアウトドアシーンで培われた機能性と都市部での利便性を軸とするコレクション「Urban Exploration(アーバン エクスプロレーション)」から、携行性、着心地、軽量、保温性、収納性などさまざまな視点から分類される製品シリーズを、9月下旬から順次発売する。新たな製品シリーズのうち、軽量性・携行性に特化した「EXP-Parcel Series(エクスプローラーパーセルシリーズ)」は、すべての商品でパッカブル設計を採用し、旅の移動や旅先での使用、ビジネス、日常生活などの用途において、より快適に活用できる。ラインアップは、ストレッチ性の高いソフトシェル素材を使ったジャケット「EXP-Parcel No Collar Jacket WOMEN'S」「EXP-Parcel Coach Jacket MEN'S」や、着ていることを忘れるほど軽量なダウンカーディガン「EXP-Parcel Down Cardigan WOMEN'S」「EXP-Parcel Down Cardigan MEN'S」をはじめ、ソフトシェル素材のパンツや、シワになりにくく速乾性に優れたロングスリーブティーなどを用意している。EXP-Parcel No Collar Jacket WOMEN'Sは、少し丈の長いノーカラージャケットで、薄手の軽量ソフトシェル素材によって高いストレッチ性とはっ水性をあわせ持つ。カラーは、ユーティリティブラウン、ニュートープ、ラックの3色。税込み価格は2万7500円。EXP-Parcel Coach Jacket MEN'Sは、ストレッチ性とはっ水性をあわせ持つ、薄手の軽量ソフトシェル素材で仕立てたジャケット。汎用性の高いコーチジャケットのデザインを採用し、幅広いスタイリングや着用シーンに対応する。カラーは、ユーティリティブラウン、ニュートープ、ブラックの3色を用意した。税込み価格は2万7500円。EXP-Parcel Down Cardigan WOMEN'Sは、空気を羽織るような軽量感が特徴のダウンカーディガン。汚れやホコリを徹底的に除去したクリーンなダウンが、高い保温性を実現している。カラーがユーティリティブラウン、ニュートープ、ブラックの3色、税込み価格が2万5300円。EXP-Parcel Down Cardigan MEN'Sは、汚れや埃を徹底的に除去したクリーンなリサイクルダウンによって、高い保温性と環境配慮を両立したダウンカーディガン。表地に軽さと強度のバランスのとれたエコ素材「パーテックスカンタム エコ」を採用し、アウターとしてもミドラーとしても使える。カラーは、ユーティリティブラウン、アビエイターネイビー、ブラックの3色。税込み価格は2万5300円となっている。