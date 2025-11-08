スマホで戦国トリップ！ 滋賀「湖国名城万華鏡」スタンプラリー本日開催

滋賀県内のお城を巡る

「湖国名城万華鏡デジタルスタンプラリー」が11月8日から開催

27カ所のスタンプを集めると豪華賞品が当たる

「湖国名城万華鏡デジタルスタンプラリー」の

ラリースポット一覧（左）とラリースポットマップ

賞品イメージ

『お城観光ガイドブック 湖国名城万華鏡』も発行

滋賀県は11月8日～2026年3月8日の期間、「湖国名城万華鏡デジタルスタンプラリー」を、県内の7エリア・27スポットにて開催する。「湖国名城万華鏡デジタルスタンプラリー」は、2026年1月から放送が始まる大河ドラマ「豊臣兄弟！」や、安土城築城450年を契機に開催される、戦国をテーマとした観光キャンペーン「戦国ディスカバリー 滋賀・びわ湖」における特別企画の1つとして、県内の城や歴史観光施設を紹介する『お城観光ガイドブック 湖国名城万華鏡』の発行とともに行われる。同イベントへの参加にあたっては、スマートフォンやタブレット端末を使って専用サイトにアクセスし、参加者情報を入力してエントリーする必要がある。目的地を検索してラリーサイト内のMAPで位置情報・ルートなどを確認し、県内7エリアに点在する27カ所の城や歴史スポットを巡りつつスタンプを集めることで、豪華賞品が当たる抽選に応募できる。応募条件は、彦根キャッスル リゾート＆スパ宿泊券（3万円相当）が3名に当たる「天下人賞」が全7エリアから各1カ所以上・10スポット達成で応募可能、近江牛 すき焼き用（1万円相当）が5名に当たる「侍大将賞」が3エリアから各1カ所以上・5スポット達成で応募可能、まけずの鍔本舗 万吾樓（6個入り）が20名に当たる「足軽賞」が3スポット達成で応募可能となる。『お城観光ガイドブック 湖国名城万華鏡』は、「城の国」として知られる滋賀を代表する中世城郭・近世城郭を中心に、その歴史的背景や見どころをコンパクトに紹介するガイドブック。戦国史研究、城郭研究の第1人者、城郭観光ライター、戦国マニアによる寄稿コラムも掲載するなど、滋賀の戦国周遊観光に適している。県内の観光協会、道の駅、県内外のイベントなどでの無料配布を予定する。