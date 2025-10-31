大阪「淀屋橋odona」で総額約100万円のポイントをプレゼントするキャンペーン

「サンクスリワードキャンペーン」が

開催される淀屋橋odonaの外観

合算可で5000円以上、あるいは3万円以上購入で参加できる2種類を用意

三井不動産商業マネジメントは11月1日～12月30日の期間、「サンクスリワードキャンペーン」を同社の運営する淀屋橋odona（大阪府大阪市）の対象店舗（22店舗）にて開催する。参加対象は三井ショッピングパークポイント会員で、メンバーズページ登録済みの人（当日の入会も可）。同キャンペーンでは、期間中に対象店舗にて5000円以上（合算可）購入することによって、最大1万円分の三井ショッピングパークポイントが抽選で300名に当たる。景品のポイントおよび当選者数は、1万円分が10名、5000円分が40名、1000円分が250名。あわせて、期間中に対象店舗にて1会計あたり3万円以上（合算可）購入した人の中から抽選で合計100名に、最大10万円分の三井ショッピングパークポイントをプレゼントする。景品のポイントおよび当選者数は、10万円分が1名、1万円分が20名、2000円分が79名。対象店舗は、インデアンカレー、鉄板や 上方御堂、文教堂、串あげもの旬s、旬和席 うおまん、ジョエル、玄米＆やさい食堂 玄三庵、アド パンデュース、インドシナ、atelier HANADA by 森本、プレスキル、メルカートピッコロ、グッドスプーン、Yellow Ape Craft - The Bottle Shop＆The Kitchen、トラヤ、HER.、リーガル、Paperglass、Berwick OSAKA、evam eva、Dr.ストレッチ 淀屋橋オドナ店、リングヂャケット マイスター206。