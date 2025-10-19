荷物を取りに行ってポイントがもらえる！ 「トリイク」が大阪・梅田と福岡・小倉にオープン

「トリイク」の新受け取り拠点が大阪と福岡に開設

第2弾の地域展開

Every WiLLは10月14日に、国土交通省「多様な受取方法等の普及促進実証事業」にスタートアップ企業として唯一採択された、荷物を届けない運送サービス「トリイク」の新たな受け取り拠点として、「トリイク 梅田スポット」（大阪府大阪市）と「トリイク 小倉スポット」（福岡県北九州市）をオープンした。「トリイク」は、「無人受け取りスポット（トリイクスポット）」にまとめて配達された宅配荷物を、利用者が自身の都合に合わせて受け取れるサービス。「トリイクスポット」には入退室管理と防犯カメラを完備しているので、女性や学生も安心して利用できる。荷物の受け取りごとに楽天ポイントまたはAmazonギフト券のどちらかを選んでもらえるので、利用者にとってメリットがある一方、ドライバーの負担軽減にもつながる。Every WiLLは6～8月の期間に、実証運用を東京・九段下スポットにて実施しており、事故やトラブルが発生することなく、多くの人が「トリイク」を利用した。利用者の満足度（NPSなど）は高く、「置き配の盗難や水濡れを心配しないで済む」「手渡し配達や再配達の手間が減った」「ポイントを受取りながら安心して受け取れる」といった、ポジティブな声が多く寄せられている。今回の「トリイク 梅田スポット」「トリイク 小倉スポット」の開設は、実証運用の成功を踏まえた第2弾の地域展開として行われたという。同社は今後、「トリイクスポット」の全国主要都市への展開を順次進めていき、引き続き地方都市・商業施設・店舗・住宅管理会社などと連携して、「持続可能な宅配インフラ」の構築および実現を目指す。