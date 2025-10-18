最大3万3000円分ポイント還元のチャンス！ 「ドスパラ周年祭」開幕

対象製品の購入＆エントリーでポイントが

還元されるキャンペーンが10月24日まで開催中

抽選で100人に1人実質タダ！

サードウェーブは10月10～24日10時59分の期間、同社の運営するPC専門店「ドスパラ」の全国店舗、および公式オンラインショップにおいて、「ドスパラ周年祭」を開催している。現在、開催されている「ドスパラ周年祭」では、「抽選で100人に1人実質タダ！」と題して、合計金額3000円以上の購入およびエントリーを行ったドスパラ会員を対象に、抽選で100人に1人の割合で期間中の買い物全額をドスパラポイントで還元する（付与上限は最大10万円分）。ポイント還元の対象には、新品PCやパーツの購入だけでなく、中古商品の購入や修理・サービスへの支払いも含まれる。あわせて、「対象パソコンのご購入＆エントリーで最大33,000円分のドスパラポイント還元」と題して、期間中に対象の新品PCを購入およびエントリーしたドスパラ会員に、購入金額に応じて1台あたり最大3万3000円分のドスパラポイントを、もれなく還元する。