「Ankerがアップルを逆転」に注目が集まる！ 関東・関西・東北の「道の駅」も【今週のニュースまとめ】

【今週のニュースダイジェスト】 9月5～11日の期間、「BCN＋R」で注目を集めたのは、完全ワイヤレスイヤホン市場について取り上げた記事だった。関東と関西、東北のエリアでシルバーウィークにおすすめの「道の駅」を紹介した記事も読者の興味を引いた。「ドアダンパー」がテーマの記事も関心が高かった。2025年8月、完全ワイヤレスイヤホン（TWS）のメーカー別販売数量シェアで、Ankerが首位になった。同社が首位を獲得するのは25年6月以来2度目。TWS市場は16年12月の初代AirPods登場から8年以上アップルが首位を獲得し続けていたが、ついに状況が変わった。家電量販店・ネットショップの実売データを集計する「BCNランキング」によれば、Ankerは25年に入るとシェアが10％台後半で推移するようになり、6月に18.8％を記録。ついに、アップルを逆転して初の首位となった。アップルは16年12月の初代AirPods発売以降、8年6カ月にわたって首位を獲得し続けたが、Ankerが初めて引きずり下ろした。7月はセールの影響もあり、アップルに押し戻されたものの、8月にAnkerは過去最高の18.9％を獲得し、2度目の首位に返り咲いた。（BCN総研・筧采斗、かけい さいと）＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計している実売データベースです。シルバーウィークの予定はもうお決まりですか？気軽にお出かけできて、グルメや絶景、体験も楽しめる場所として注目を集めているのが「道の駅」です。関東地方にあるシルバーウィークにぴったりの道の駅を紹介します。おすすめの道の駅は以下です。・道の駅「ちちぶ」・道の駅「しもにた」・道の駅「まえばし赤城」・道の駅「箱根峠」・道の駅「鴨川オーシャンパーク」・道の駅「ましこ」・道の駅「明治の森・黒磯」25年のシルバーウィークは、関東の道の駅でグルメや絶景、体験を満喫してみませんか。キャッシュレス対応やWi-Fi整備も進んでおり、快適に過ごせる施設が充実しています。スタンプラリーも開催されているので、旅の思い出作りにもぴったりです。ぜひこの機会に、地域の魅力にふれられる道の駅巡りを楽しんでみてください。シルバーウィークに向けて、ドライブを兼ねて道の駅巡りを計画中の人もいるでしょう。そこで、関西にある穴場の道の駅を厳選しました。遊べる施設が充実している道の駅や、グルメが楽しめる道の駅を中心にお伝えするので、ぜひ参考にしてください。穴場の道の駅は以下です。・道の駅「とっとパーク小島」・道の駅「神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」・道の駅「丹後王国 食のみやこ」・道の駅「スプリングスひよし」・道の駅「舞鶴港とれとれセンター」・道の駅「水の郷 日高川 龍游」・道の駅「十津川郷」関西には、海釣りやフルーツ狩りを楽しめるなど、遊びが充実した道の駅が多くあります。どの道の駅も個性豊かな遊びを提供しているため、自分に合った道の駅を探してみてはどうでしょうか。シルバーウィークに家族旅行を検討中の方には、地元グルメやアクティビティ、温泉などの施設を家族みんなで楽しめる「道の駅」めぐりがおすすめです。そこで、シルバーウィークにぜひ訪れてほしい東北地方の道の駅を紹介します。おすすめの道の駅は以下です。・道の駅「いかりがせき」・道の駅「釜石仙人峠」・道の駅「うご」・道の駅「とざわ」・道の駅「よつくら港」・道の駅「上品の郷」・道の駅「しんごう」・道の駅「月山」・道の駅「喜多の郷」東北の道の駅では、各地の特産品を使ったグルメや伝統料理などを堪能できます。いずれもここでしか味わえない特別な一品です。子どもと一緒に体験教室やスタンプラリーを楽しみ、温泉で疲れを癒やす……といった楽しみ方もできます。スガツネ工業は、ドアダンパー「LDD-K型 面付用（戸先）」の販売を9月8日に開始した。適応ドア質量は15～40kg、適応ドア幅は500～900mm。カラーは、ホワイト、ウォームグレー、ダークブラウン、ブラックの4色。税別価格は4940円。LDD-K型 面付用（戸先）は、アームに機構部品を集約することで一般的な後付けドアダンパーと比較してよりコンパクトにしたドアダンパー。扉側に取り付く受座も出っ張りが少ないため目立ちにくく、ダンパー作動角度は約5°でカクつかず、スムーズにソフトクローズする。