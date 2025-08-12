AIデータ、システムメンテナンスソフトで2025年上半期No.1獲得！
データ
2025/08/12 10:00
全国の家電量販店やECショップのPOSデータをもとに集計したデータベースで、いま売れているデジタル家電が正確に分かる「BCNランキング」では、毎年7月に上半期に最も売れたメーカーをデジタル家電の部門ごとに発表している。年間販売数No.1企業を称える「BCN AWARD 2026」（25年1～12月集計値）の中間発表でもある。「システムメンテナンスソフト」部門で25年上半期（25年1～6月）No.1を獲得したAIデータに、上半期の振り返りと今後の意気込みを聞いた。
上半期の振り返りをたずねると、「Windows 10のサポート終了を見据えたシステム移行・買い替え需要の高まりにより、『ファイナルパソコン引越し』シリーズの販売が大きく伸長しました。個人のお客様だけでなく、法人の情報システム部門からも多くの導入相談をいただきました」と語った。
「『ファイナルパソコン引越し』は、古いPCから新しいPCへ、設定・データ・アプリケーションを自動で移行できるソフトです。複雑な手順は不要で、画面の案内に従うだけでスムーズに移行が完了。PCに不慣れな方でも安心して使えるシンプルな操作設計が特徴です。Windows 11にも対応しており、情報システム部門の負担を大きく軽減できることから、企業での大量導入実績も増加しています」とのこと。PC買い替えの力強い味方として、「ファイナルパソコン引越し」シリーズの人気はしばらく続きそうだ。
Windows EOSで需要拡大「BCNランキング」の「システムメンテナンスソフト」部門で、シェア42.1％を占め、上半期No.1を獲得したAIデータ。24年10月の代表取締役の交代により、新体制がスタートし、今年2月には旧社名AOSデータから現社名のAIデータに変更。
イチ推しタイトルは「ファイナルパソコン引越し Win11対応版」AIデータの下半期に向けたイチ推しタイトルとしては、「ファイナルパソコン引越し Win11対応版」を挙げた。
