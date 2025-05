アクロニスが1年間で750万件以上の攻撃を防止、サイバーセキュリティで

アクロニスのCISOであるジェラルド・ブショルト氏

製品のラインアップを拡大

アクロニスは現地時間の4月15日に、この1年間に750万件超の攻撃を防止したことを発表した。同社は、振る舞いベースのDLP(Data Loss Prevention:データ漏えい防止)、Eメールセキュリティ、AIを搭載したEDR(Endpoint Detection and Response:エンドポイント検知対応)/XDR(eXtended Detection and Response)/MDR(Managed Detection and Response)などのリリースを通じて、サイバーセキュリティ製品のラインアップを拡大し続けている。現在、50%超のパートナーが同社のプラットフォームで少なくとも一つ以上のセキュリティツールを使っており、同社のサイバープロテクションに対する需要は非常に高い。同社のセキュリティツールによって保護されたワークロードが、前年と比較して188%増加したことからも、同社の成長が裏付けられる。同社は、さまざまな独立系調査会社が発表している近年の業界レポートでサイバーセキュリティのリーダーとして認知されており、それらのレポートによれば同社が提供しているネイティブに統合されたサイバーセキュリティプラットフォーム「Acronis Cyber Protect」は、マネージドサービスプロバイダ(MSP)をはじめ、中小企業や中堅企業に選択されているという。あわせて、「Canalys Global Cybersecurity Leadership Matrix 2025」でアクロニスが初めてチャンピオンの評価を獲得したほか、フロスト&サリバンの「Radar: Endpoint Security 2025」でアクロニスが2年連続で成長とイノベーションのリーダーに選出された。ほかにも、「G2 Winter 2025 Grid for Endpoint Protection Suites」にて最高の賞を獲得しており、同社の取り組みは高く評価されている。アクロニスのCISOであるジェラルド・ブショルト氏は、「サイバーセキュリティは、機密性、完全性、可用性(CIA トライアド)を保証するリカバリ機能にも対応しなければならない」との考えを示しており、同社のネイティブに統合されたプラットフォームは、先進の脅威インテリジェンス、自動化、ターンキーの統合を組み合わせることによって、信頼性の高いサイバーセキュリティを実現し、技術者の生産性を向上させると語る。さらに、eメールスキャンとシステムのバックアップを通じて将来の感染に対処する独自の機能を提供し、フォレンジックとリカバリに対応できるようになっていると述べている。