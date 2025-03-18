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快適で安心な新生活を！BLUETTIが最大56％オフの「新生活応援キャンペーン」実施中

販売戦略

2025/03/18 16:00

　ブルーティパワーは3月17日～4月1日の期間、「BLUETTI（ブルーティ）」の人気商品を最大56％オフで購入できる「新生活応援キャンペーン」を、「BLUETTI」公式サイトにて開催している。

「BLUETTI」公式サイトにて
「新生活応援キャンペーン」が4月1日まで開催中

日本限定モデルの新製品「AORAシリーズ」もお得！

　「新生活応援キャンペーン」のおもな対象商品は以下の通り。

・BLUETTI AORA 100（キャンペーン価格は6万6800円）
・BLUETTI AORA 80（キャンペーン価格は4万9800円）
・BLUETTI Charger 1（キャンペーン価格は3万8000円）
・BLUETTI Elite 200 V2（キャンペーン価格は12万9800円）
・AC200MAX（キャンペーン価格は11万9800円）
 
BLUETTI AORA 100
 
BLUETTI AORA 80
 
BLUETTI Charger 1
 
BLUETTI Elite 200 V2
 
AC200MAX

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