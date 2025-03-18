快適で安心な新生活を！BLUETTIが最大56％オフの「新生活応援キャンペーン」実施中
販売戦略
2025/03/18 16:00
ブルーティパワーは3月17日～4月1日の期間、「BLUETTI（ブルーティ）」の人気商品を最大56％オフで購入できる「新生活応援キャンペーン」を、「BLUETTI」公式サイトにて開催している。
・BLUETTI AORA 100（キャンペーン価格は6万6800円）
・BLUETTI AORA 80（キャンペーン価格は4万9800円）
・BLUETTI Charger 1（キャンペーン価格は3万8000円）
・BLUETTI Elite 200 V2（キャンペーン価格は12万9800円）
・AC200MAX（キャンペーン価格は11万9800円）
日本限定モデルの新製品「AORAシリーズ」もお得！「新生活応援キャンペーン」のおもな対象商品は以下の通り。
・BLUETTI AORA 100（キャンペーン価格は6万6800円）
・BLUETTI AORA 80（キャンペーン価格は4万9800円）
・BLUETTI Charger 1（キャンペーン価格は3万8000円）
・BLUETTI Elite 200 V2（キャンペーン価格は12万9800円）
・AC200MAX（キャンペーン価格は11万9800円）