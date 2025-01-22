東京・池袋で大谷翔平選手の「公式グッズ特集ストア」を3日間限定で開催

大谷翔平選手の公式グッズなどを取り揃える、

期間限定ストアがMixalive TOKYOに登場

「50-50」達成記念商品やワールドチャンピオン記念商品などの限定商品を販売

JAMSHOPPINGは2月14～16日の期間、「PGS SHO-TIME 大谷翔平公式グッズ特集ストア」を、Mixalive TOKYO（東京都豊島区）の4階・特設会場にて開催する。「PGS SHO-TIME 大谷翔平公式グッズ特集ストア」は、JAMSHOPPINGが運営する音楽・映画・スポーツ・ドラマ・アニメなどの公式グッズ・ストア「PGS」の期間限定での出店となり、期間中は世界初登場となる大谷翔平選手の「2025年ドジャース・ピッチャー再始動！MLB公式のドジャース City Connectユニフォーム」を着た、ピッチャー版「大谷翔平MLB公式Rising Again：Pitcher's Return／ドジャース球場台座付ボブルヘッド」（世界限定1万個）の秘蔵3000個を放出するとともに、「50-50」達成記念商品、ワールドチャンピオン記念商品といった、大谷翔平選手の限定商品が販売される。さらに、大谷翔平選手の公式グッズだけではなく、球史に刻んだ数々の大記録を持つイチローさんの功績を称える2001-2019パネルと記念台座付版MLB公式「イチロー MLB公式・限定Collector's Bobblehead（記念台座付）」（世界限定3000個）の秘蔵1000個を放出するほか、MLB公式商品や山本由伸選手の商品、関連写真集、書籍などを取り揃える。「PGS SHO-TIME 大谷翔平公式グッズ特集ストア」の営業時間は11～21時。