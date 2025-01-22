JR東日本と西武HD、最大1万ポイント当たるポイントサービス新規登録＆利用キャンペーン

キャンペーンは2025年2月28日まで

JR東日本の新幹線・特急列車と組み合わせてお得！

JR東日本と西武ホールディングス（西武HD）は、条件を満たすと最大1万ポイントが当たる「えきねっとでプリンスホテルやレジャー施設におでかけしよう！」キャンペーンを1月17日～2月28日に開催する。キャンペーンサイトからエントリーのうえ、JR東日本のポイントサービス「JRE POINT」と、西武グループのポイントサービス「SEIBU PRINCE CLUB（SEIBU Smile POINT）」の新規登録や対象サービスの利用といった条件を満たすと抽選対象となる。賞品と当選人数は、誰でも対象となる「おでかけ賞」がJRE POINT 5000ポイント＋SEIBU Smile POINT 5000ポイントの計1万ポイント（500人）、JRE POINTの新規登録者を対象とした「JRE POINT賞」がJRE POINT 2000ポイント（200人）、SEIBU PRINCE CLUBの新規登録者を対象とした「SEIBU Smile POINT賞」がSEIBU Smile POINT 2000ポイント（200人）。エントリーと利用の順は問わない。「おでかけ賞」の条件は、JR東日本が運営する「えきねっと」でキャンペーン期間中を乗車日とする新幹線または特急列車のきっぷを購入し、西武グループ内の対象施設で、SEIBU PRINCE CLUBの会員証（カード・アプリ）を提示してキャンペーン期間中に総額税込3万円以上利用すること。西武グループ内の対象施設は、「ザ・プリンス ヴィラ軽井沢」「ザ・プリンス 軽井沢」などの宿泊施設、スキー場、「軽井沢・プリンスショッピングプラザ」「グランエミオ所沢」「エミテラス所沢」などの商業施設、「西武園ゆうえんち」「横浜・八景島シーパラダイス」「西武秩父駅前温泉 祭の湯」などのレジャー・温泉施設。