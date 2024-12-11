本日開始！　最大1万2000円相当還元「もっと！暮らしを応援　TOKYO元気キャンペーン」

「もっと！暮らしを応援 TOKYO元気キャンペーン」は

12月11日スタート

合計最大1万2000円相当が戻ってくる

対象店舗にはキャンペーンポスターを掲出する。

コンビニはほとんど対象外

東京都は12月11日、対象のキャッシュレス決済サービスによるポイント還元キャンペーン「もっと！暮らしを応援 TOKYO元気キャンペーン」を開始した。期間は12月27日23時59分まで実施だが、予算額に達し次第終了する。還元上限は1決済サービスにつき1回／期間中3000円相当。4サービスを全て利用すると、合計最大1万2000円相当が戻ってくる。まだ利用していないスマホ決済サービスがあればこの機に使い始めよう。キャンペーン期間中、専用ポスターを掲示した都内の対象店舗での支払いに、対象決済サービス「au PAY」「d払い」「PayPay」「楽天ペイ（アプリ決済）」を利用すると、もれなく決済額の最大10％のPayPayポイント／au PAY残高／楽天ポイント／dポイント（用途・期間限定）が進呈される。対象店舗や対象支払手段などは決済サービスごとに異なり、PayPayの場合、PayPay残高・PayPayクレジット・PayPayポイント以外は対象外。なお、各決済サービスとも現金チャージに対応している。対象外店舗など「もっと！暮らしを応援 TOKYO元気キャンペーン」の注意事項は特設サイト（https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/kurashisupport/）で公開している。