【記者のひとこと】競争が激しくなるMDRサービス市場

BlackBerry Japan、「CylanceMDR Pro」を発売 XDRと運用をパッケージで提供

エンドポイントセキュリティー対策としてEDR(Endpoint Detection and Response)製品を利用する企業は年々、増加傾向にあり、エンドポイントセキュリティーのスタンダードになりつつあります。EDRが発売された当初は、運用の難しさに悩む企業が多くいました。その課題を解決したのが、MSSP(マネージドセキュリティーサービス事業者)が運用を担うMDR(Managed Detection and Response)サービスでした。運用の不安が解消されたことで、大手企業を中心にEDR製品の利用が加速しました。現在は、EDRの拡張版といえるXDR(Extended Detection and Response)が登場したことで、よりMDRサービスの需要が拡大、メーカーからもMDRサービスが提供されるようになっています。競争が激しい市場の動きをしっかりと捉えて最新の情報を提供できるよう取材に励みます。(岩田晃久)【記事はこちら】