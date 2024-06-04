総合金融サービス「Olive」、最大5枚のクレカを「Oliveフレキシブルペイ」に追加できるように

「Oliveフレキシブルペイ」

1枚に保有するカードを集約できる

手持ちの他のクレジットカードを追加できる世界初の新機能を提供

三井住友銀行と三井住友カードは5月28日に、個人向け総合金融サービス「Olive（オリーブ）」において、「支払いモード追加サービス」の提供を開始した。「支払いモード追加サービス」を利用すると、1枚の「Oliveフレキシブルペイ」のカードに、「Oliveフレキシブルペイ」以外の本人名義の追加対象カードを最大5枚まで追加でき、三井住友銀行アプリまたは「Vpass」アプリから、24時間365日いつでも簡単に支払いモードを切り替えられるため、保有するカードを集約できる。Visa が開発した機能（複数の支払い方法を 1 つのカードに集約・決済方法を選択）を使用し、手持ちのクレジットカードを追加できる機能の採用は世界初（2024年4月時点／Visa）。追加対象カードは、スタンダードカード、EXILE TRIBEカード、OSAKA PiTaPa、京都ぷらす OSAKA PiTaPa、JPカード、JPゴールドカード、Peach CARD ベーシック、Peach CARD プレミアム、PRESTIA Visa GOLD CARD、PRESTIA Visa PLATINUM CARD、プロミスVisaカード、ミズノマービスVISAカード、ユニセフVISAカード（一般カード）、ユニセフVISAカード（ゴールドカード）で、「Vpassおまとめログインサービス」に登録済みのVisaカード。三井住友カード ビジネスオーナーズは7月に追加予定。支払いモードの追加や、追加した支払いモードの利用にあたって、新たな費用は発生しない。対象カードの年会費は引き続き発生する。