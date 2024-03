軽井沢で福井県の魅力を感じる、「KARUIZAWA SPRING EVENT」開催

「地味にすごい、福井フェアin 軽井沢」

(昨年開催時の様子)

物産フェアやストリートピアノも

西武リアルティソリューションズが保有・運営するリゾート型 ショッピン グモール「軽井沢 ・プリンスショッピングプラザ」は、軽井沢の春を盛り上げるイベント「K A RUIZAWA S PR ING EVENT」を開催する。3月16日・17日には、北陸新幹線の福井県敦賀市延伸に伴う福井県との連携イベント“福井がいま、おもしろい!in 軽井沢”「福井県観光・物産フェア」を、また3月30日・31日には、昨年「軽井沢アートリンク at ハロウィン」イベントで好評を得た、障がい者アートをラッピングした「ストリートピアノ」をそれぞれ開催する。“福井がいま、おもしろい!in 軽井沢”「福井県観光・物産フェア」では、北陸新幹線が延伸し、ますます注目度が高まる福井県のさらなる隆盛を支援するべく、福井県の食文化を発信する物産展や観光案内ブースを設置する。また、新幹線の遊具で遊べる「ミニ新幹線コーナー」の設置、福井県公式恐竜ブランドキャラクター「Juratic(ジュラチック)」のラプト君のグリーティングなど、子どもにも楽しめるさまざまなコンテンツを用意している。ストリートピアノでは、昨年「軽井沢アートリンク at ハロウィン」イベントで好評だった障がい者アートをラッピングしたピアノを設置する。期間中、来場した人は自由にピアノ演奏を楽しむことができる。そのほか、お得に ショッピン グができる「春 the バーゲン」を3月31日まで開催している。長野県・軽井沢の地で福井県の魅力を味わえる、春の暖かな陽気にぴったりの買い物や体験を楽しむことができる。