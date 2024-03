「Xbox Partner Preview」2回目の配信が終了、新作14ゲームの情報や映像を届ける

スクウェア・エニックスやセガなどが情報を公開

米Microsoftは現地時間の3月6日に、「Xbox Partner Preview」の2回目となる配信を行った。Xbox Partner Preview2回目の配信では、E A 、スクウェア・エニックス、セガといったサード パーティーから、XboxやWindows向けとして新たに登場する、14の新作ゲーム情報が公開されている。スクウェア・エニックスからは Xbox Series X|S版「ファイナルファンタジーXIV」の映像が公開されるとともに、正式サービス開始日が3月21日に決定したことが発表された。また、3月21日~4月19日の期間にはXbox Game Pass Ultimate特典として、「スターター エディション」が提供される。 カプコン からは、日本風の世界を舞台にしたシングルプレイヤー ゲーム「祇(くにつがみ):Path of the Goddess」の続報が公開された。同作は、2024年にXbox Series X|SおよびWindows向けとして発売され、発売初日にGame Passへ追加される予定となっている。Frogwaresからは、「The Sinking City 2」が世界に向けて初公開され、ラヴクラフトファンにはおなじみの街であるアーカムと、その中での非常に不吉な光景が描かれた映像が披露された。同作は「The Sinking City」の続編であり、完全なホラー ゲームへと進化を遂げている。セガからは、近日発売予定の「ペルソナ3 リロード: エクスパンションパス」に関する独占情報が公開され、新たなコスチュームやB GM 、「Episode Aegis」の追加ストーリーなどによって、「ペルソナ3 リロード」の世界をより深く楽しめるようになることが明らかにされた。GSC Game Worldからは、知る人ぞ知る名作である「Heart of Chornobyl」「Clear Sky」「Call of Pripyat」の3タイトルを収録した「S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy」が、Xbox OneおよびXbox Series X|S(後方互換対応)向けに発売されている。そのほか、 バンダイ ナムコエンターテインメントとReflector Entertainmentから「Unknown 9: Awakening」が改めて紹介されるとともに、Surgent StudiosとEA Originalsからは近日発売を予定する「ザァオ:ケンゼラの物語」の最新映像、RocketRide GamesとUniversal Products & Experiencesから「Roblox」用の「Griefville: Survive the Nightmare!」、Inverge Studiosから最新作「Creatures of Ava」、MilestoneからXbox Series X|S向けの新作オフロードアーケードレーシング「Monster Jam Showdown」、11 bit Studiosからアドベンチャー、サバイバル、基地建設の要素を融合させたエモーショナルなSFゲーム「The Alters」の詳細と、2024年に登場する都市型サバイバルゲーム「Frostpunk 2」の詳細、Nexonから「アラド戦記(Dungeon & Fighter)」の世界観をベースにした「The First Berserker: Khazan」のXbox Series X|S版におけるゲームプレーの詳細、Riffraff Gamesからは「Sleight of Hand」のシネマティックトレーラーが披露された。