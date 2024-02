コンサートでチケットをなくしたらどうすればいい？ K-POPモンスター新人のファンミーティングに行ってきた話

「KISS OF LIFE」のペンミに行ってきました!

【父娘のコラボブログ:K-POPとその周辺のお話・2】2月20日にK-POPのモンスター新人といわれる「KISS OF LIFE(キスオブライフ、通称キオプ)」のファンミーティングが東京都の立川ステージガーデンで開催されました。ファンミーティング(通称ペンミ)とは、アーティストとファンとの交流会です。質問コーナー、ゲーム大会、写真撮影タイムなどを取り混ぜたイベントですが、もちろん歌のパフォーマンスもあります。チケットによっては、終演後に直接アーティストと交流できることもあります。K-POPではファンミーティングがアーティストを身近に感じられるイベントとして定着しており、特にデビューして間もないアーティストはコンサートをするほど持ち歌が多くないため、ファンミーティングを開催する傾向があります。KISS OF LIFEは、S2エンターテインメントから2023年7月にデビューした4人組のK-POPガールズグループです。グループ名の「KISS OF LIFE」という名前は「人工呼吸」の意味だそうです。良いネーミングですね。このキオプは、「モンスター新人」と呼ばれており、デビューして1年も経っていないうちからメロンチャートのトップ100にランクインしたほか、先日開催されたHanteo Music A wardsではGlobal Rising Artistに選ばれました。また、著名なメイクアップブランド「メイベリン ニューヨーク」のアンバサダーにも選ばれ、今後の世界的な活動が期待されています。そして今回は韓国外で初のペンミであり、ともなれば、KISSY(キッシー:公式ファンダム名)の筆者としては、参戦しないわけにはいかないです。なお、このペンミのタイトルは「Hello KISSY」という「ハローキティ」に寄せているところが面白いです。開催会場は立川ステージガーデンで、1000人限定で2回のみというプレミアなペンミとなりました。今のキオプの勢いならもっと大きな会場で開催できそうですが、これには理由があって、グループメンバーの希望としてファンの顔を近くで見たいため、人数を制限したそうです。筆者も、会社で仕事を終えて会場まで直行しました。そして、観客の入場が始まったところで気が付きました。「チケットがない」のです。筆者の記憶では、前日に会社のビルにあるコンビニでチケットを受け取り、カバンに入れたつもりだったのですが、いくら探してもありません。大汗をかきながらカバンの隅々まで探してもないため、もうチケットは諦めて、どうすればチケットがなくても入場することができるかを考えました。まず、思いついたのはコンビニでチケットを再度発行できないかということです。チケット販売サイトにアクセスしたところ、発行済みチケットの情報は「アーカイブ」に移動しており、再発行ができない状態でした。次に、チケット販売サイトにヒントがあるかもしれないと「よくあるお問合せ」で確認したところ「購入した公演の販売ページに掲載されているお問合せ先へのご連絡をお願い致します」とありました。もしかして、これはイケるかと販売ページを見たところ「お問い合わせはメールで」と書かれてあり、もうこれは当日では間に合わないことが分かりました。ここで、半ば諦めつつ、会場のスタッフに事情を説明して、どうにか入れないか、交渉することにしました。スタッフは入場対応で大忙しのところ、筆者の必死のお願いに対応してくれました(ありがとうございました)。そこで分かったことは、チケットが手元になくても、写真でチケットの内容(本人購入、座席番号など)が分かれば入場できるということです。しかしながら、当然のごとくチケットの写真はありませんし、どこでなくしたかも分からないため「入場することはできない」と(やさしく)断られました。これは本人の過失ですので仕方ありませんが、あまりにも悲しくてトボトボと会場を離れました。会場から立川駅に向かう途中「どこでなくしたのだろう?」と考え、カバンに入れたことがそもそも記憶違いなのではと思い、もしかしたら会社にあるジャケットのポケットに入りっぱなしではないかと、ダメ元で残業していそうな同僚に電話してみました。すると「チケットありますよ」という返答があり、涙目ながら写真を送ってもらい、その足で会場に急ぎ戻り、写真を証拠にして無事に入場することができました。運営スタッフの親身な対応、そして遅くまで残業してくれていた同僚に感謝してもしきれないくらいです。大汗かいてしまいましたが、ファンミーティングを大いに堪能することができました。コンサートのチケットを紛失したら絶望的な気持ちになりますよね。しかし、チケットを発行したときに写真を撮っておくと、万が一のときでも入場することができるかもしれません。皆さんも、ぜひ習慣つけてみてください。筆者は今後、必ず写真を撮るようにします。さて、肝心のペンミですが、筆者は前から6列目だったこともあり、とても楽しむことができました。やはり生のパフォーマンスは良いですね。筆者はジュリー推しですが、彼女のダンスのキレ具合を目の当たりに観ることができたことが幸せでした。ベルの広い音域の安定したヴォーカル、ナッティの存在感、かわいい末っ子ハヌルも合わせ、このグループは将来大物になると確信しました。今回のセットリストは以下の7曲でした。ペンミとしては多めのパフォーマンスで、途中もアカペラで生歌をたくさん披露してくれ、ファンにとっては大満足のイベントとなったと思います。1曲目:Shhh2曲目:Bye My Neverland3曲目:Bad News4曲目:Gentleman5曲目:TTG6曲目:Nobody Knows7曲目:Says Itファンミーティングは、ファンとアーティストとの素敵な交流の場です。皆さんも、ぜひ積極的に参加してみてください。(はとりーぬ&らいか)