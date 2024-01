職業体験型「けいきゅうキッズチャレンジ！」第2弾、参加者を募集

プロバスケットボールクラブ「川崎ブレイブサンダース」の

京浜急行電鉄と京急アドエンタープライズは1月27日~2月2日17時の期間、職業体験型商品「けいきゅうキッズチャレンジ!」の冬シリーズ 第2弾となる、新企画「選手の練習をサポート! in 川崎ブレイブサンダース」への参加者を募集している。親子ペアでの参加で、1ペアあたりの参加費は500円。「けいきゅうキッズチャレンジ!」は、グループ各社や沿線企業と連携して普段はできない「本物体験」を提供することによって、子どもの心身における成長をサポートする。2月12日に行われる冬シリーズの第1弾「バレンタインクッキング教室 in 森永エンゼルミュージアムMORIUM」に続いて行われる第2弾「選手の練習をサポート! in 川崎ブレイブサンダース」では、Bリーグに所属するプロバスケットボールクラブ「川崎ブレイブサンダース」(運営:DeN A 川崎ブレイブサンダース)からの協力を得て、はじめて実施される。同プログラムでは、Bリーグでは唯一、川崎ブレイブサンダースにのみ存在する役職「エキップメント」の仕事体験を行う。「エキップメント」は、日本語では「用具係」を意味し、プレーに関わる用語を管理・整備することでチームや選手を支える役目となる。「エキップメント」の仕事体験を通じて、プロバスケットボールクラブの練習を間近で見つつ、選手のサポートが可能になる。参加対象は小学1~6年生とその保護者で、料金には体験費用、片道バス代、添乗員費用、諸経費が含まれる。定員は3組6名で、最少催行人員は2組4名。応募多数の場合は抽選となる。当日は、川崎駅ラゾーナ広場(神奈川県川崎市)に8時45分集合で、路線バスや徒歩にてクラブハウスまで移動した後に、9時15分~12時に体育館にて「エキップメント」の仕事体験(練習サポート)を行い、修了式後に12時30分に現地にて解散となる。参加にあたっては、動きやすい服装、室内履き、タオル、飲み物を用意する必要がある。