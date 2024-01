(左から)ラズベリーチョコとホワイトチョコムースのニューヨークロール、

ザクザクチョコとカスタードのニューヨークロール、

ホワイトチョコと濃厚ピスタチオのニューヨークロール



ニューヨークで生まれたハイブリットスイーツ

ラズベリーチョコとホワイトチョコムースのニューヨークロール

ザクザクチョコとカスタードのニューヨークロール

ホワイトチョコと濃厚ピスタチオのニューヨークロール

ビッグクリエイトは1月10日から、ドーナツ専門店「J A CK IN THE DONUTS」でニューヨークロールドーナツ3種類の販売を開始した。ニューヨークロールドーナツは、米ニューヨークで生まれたハイブリッドスイーツで、渦巻き状に巻いたサクラクしたクロワッサンを、新感覚のドーナツにアレンジしている。今回、「J A CK IN THE DONUTS」から発売されたのは、「ザクザクチョコとカスタードのニューヨークロール」(396円)、「ホワイトチョコと濃厚ピスタチオのニューヨークロール」(462円)、「ラズベリーチョコとホワイトチョコムースのニューヨークロール」(440円)の3種類。