「醤油の発注」が話題、懐かしの空耳アワー？ 松任谷由実さんと乃木坂46の夢コラボ実現で

懐かしの空耳アワーにネット民歓喜

勝手に脳内変換される「醤油の発注多い多い」

【いま注目のトレンドワード・345】 年末が近づくと、テレビ番組も音楽特番で賑やかに。12月6日には「FNS歌謡祭」が放送され、番組内で披露された楽曲が話題になりXで「醤油の発注」というワードがトレンド入りした。全く音楽番組からはイメージできないワードがなぜトレンド入りしたのか、その経緯を紹介していこう。話題となったのは、2022年にデビュー50周年を迎えた松任谷由実さんの名曲を集めた「リスペクト! ユーミン」というコーナー。松任谷さんと乃木坂46が初共演を果たし、小室哲哉さんのプロデュース楽曲「守ってあげたい」を披露した。夢のコラボが実現したわけだが、なぜか視聴者からは「醤油の発注多い多いって聞こえるよね」「醤油の発注としか聞こえないんだが」といった声が続出。これはいわゆる「空耳」で、サビ部分の「So, you don't have to worry, worry」の部分が「醤油の発注多い多い」に聞こえたよう。実はこの曲の空耳は、以前からネット民の間で話題になっていた。そのためSNS上には「醤油の発注がトレンド入りしてるのを見て、『守ってあげたい』を歌ったんだなってすぐわかる」「Xが醤油の発注で盛り上がってるの俺たちのインターネット感あって好き」など盛り上がりを見せた。ちなみに当時話題になった際は、サビ後半の「C au se I love you」の部分は「ポン酢 I love you」と聞こえると話題に。「醤油とポン酢どっちが好きなのかハッキリしてほしい」「醤油の発注多いのにポン酢が好きなのか」との声が上がっていた。松任谷さんはXに「なんて清楚な佇まい、乃木坂46! ギャル、女子、ガールは沢山いても、“乙女”と呼べるのは彼女たちだけ。」と乃木坂46メンバーと共に笑顔で写る写真を投稿。醤油の発注と聞こえるのは一部のネット民だけなのか、ぜひ名曲「守ってあげたい」を確認してみてほしい。(フリーライター・井原亘)「醤油の発注」だけじゃない! 是非チェックしたいその他トレンドワード・オールバック水木・エイティシックス・ウンババ構文・東堂のイメージ■Profile井原亘 PR 会社社員の30代男性。現在は流行のモノや現象を追いかけるフリーライターとして活動中。ネットサーフィンとSNS巡回が大好きで、暇さえあればスマホをチェックしている