韓国のキャラクター「エスターバニー」が日本で本格始動！

韓国・KVISIONの日本におけるエージェントであるダイヤモンドグループは11月2日に、韓国のキャラクター「Esther Bunny(エスターバニー)」の、日本での本格始動を発表した。「エスターバニー」は、著者であるエスター・キム氏が長い年月をかけて育んだキャラクターで、次世代への共感性とイラストで構成されており、ファッショニスタであり、愛くるしいピンクのバニーが特徴となっている。日本での展開にあたっては、「Love My Self Love Your Self」(自分自身を愛して、貴方も自分自身を愛しましょう)をコンセプトに、公式SNSでのアプローチを開始した。日本における公式Xアカウントではコミックを毎日ポストするとともに、公式Instagramアカウントでは世界のさまざまな国における「エスターバニー」の展開や、最新のエスター・キム氏によるイラストを投稿していく。11月15~29日の期間には、マリオンクレープ(M A RION CREPES)とのコラボイベント「Esther Bunny×マリオンクレープ(M AR ION CREPES)」を、Wacca池袋店(東京都豊島区)、渋谷モディ店(東京都渋谷区)、東京ソラマチ店(東京都墨田区)にて開催する。同イベントでは、コラボクレープ2種をエスター・キム氏の描き下ろしによるイラストとともに用意するほか、イベント限定のアクリルキーホルダーの販売も行う。そのほか、12月にはレセプションポップアップの開催も予定している。