東武百貨店 池袋本店に「昭和レトロな純喫茶」が集結！

東武百貨店は10月19~24日の期間、東武百貨店 池袋本店(東京都豊島区)8階の催事場で「第4回 昭和レトロな世界展」を開催する。約25店舗が参加。開催時間は10~19時(イートインは閉場30分前ラストオーダー)。「第4回 昭和レトロな世界展」では、「親子三世代の会話が弾む」をキーワードに40代以上の人が子どもの頃に夢中になり、今は懐かしく感じるものを展開していく。会場では「喫茶と~ぶ」として各地の人気純喫茶が集結し、ナポリタンや自家製プリン、メロンパンケーキといった人気メニューの販売を行う。50年以上の歴史ある店舗を引き継いだ、長野県松本市の人気喫茶「珈琲茶房かめのや」は、10月19~22日の出店。会場では玉ねぎやピーマン、ソーセージなどの具材が入っており、玉子と食べるナポリタンや、バニラアイスとレモンスライスが入った爽やかな味わいのメロンやブルーハワイのフロートを販売する。鉄板ナポリタンとフロートのセットは1800円で、各日200点の販売を予定する。創業65年を迎える愛知県名古屋市の人気純喫茶「純喫茶 ライオン 」は、ふんわり焼きあげた玉子焼のサンドや、初代オーナー時代からあった名物を復刻した、昔ながらの固めの自家製プリンを用意する。価格はエッグサンド(8切)が900円、自家製プリンが750円。出店期間は10月23日・24日。西銀座デパートにて60年以上続く老舗喫茶「喫茶 ブリッヂ」は10月23日・24日の出店。メロンとアイスクリームが入り、メロン風味のクリームに包まれたパンケーキを販売する。価格はホットコーヒーとのセットで2000円。数量限定の販売となる。1975年に創業した神奈川県 横浜市 の純喫茶「珈琲専門店 山百合」からは、若き2代目オーナーが来店客からのリクエストで研究した末に考案された人気メニュー「ハヤシライス」が登場する。価格は1100円。出店期間は10月19日・20日。会場ではほかにも、学生時代を思い出す昭和グルメ、青春時代を彩ったスーパーカーやシティポップミュージック、昭和歌謡曲、暮らしを彩るレトロな雑貨といった、子どもの頃に夢中になったモノが展開される。会場ではあわせて「~風と光のアート~ 鈴木英人の世界展」と「映画『アントニオ猪木をさがして』公開記念 POP UP SHOP」が同時開催される。「~風と光のアート~ 鈴木英人の世界展」では、1980年代からアメリカのリゾート地やクラシックカーを題材に活躍している、イラストレーター・鈴木英人さんの原画・版画約100点を展示販売する。「映画『アントニオ猪木をさがして』公開記念 POP UP SHOP」では、10月6日から始まった映画「アントニオ猪木をさがして」の公開を記念して、貴重なシナリオ台本の展示や劇中に登場する貴重な写真パネルなどの展示・販売、アントニオ猪木さんグッズや映画公式グッズの販売を行う。また、アントニオ猪木さんを象徴する「NWF」と「初代IWGPへビー級」のレプリカベルトを巻いて写真を撮れるフォトスポットも登場する。なお、「映画『アントニオ猪木をさがして』公開記念 POP UP SHOP」では、10月20日に藤波辰爾さん、21日に藤原喜明さんがそれぞれ来場する撮影&サイン会も行われる(両日とも17時から)。