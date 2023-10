アーニャ結婚!?　「SPY×FAMILY」出演の声優・種﨑敦美さんの結婚発表でファン騒然

アーニャ結婚するます!?

【いま注目のトレンドワード・378】 アニメ「SPY×F A MILY」でアーニャ・フォージャー役の声優を務める種﨑敦美さんが10月2日にX(旧 Twitter )で結婚を発表。ファンは騒然となり、「アーニャ結婚」がトレンド入りするほどの話題になった。ファンだけではなく多くの声優仲間も祝福した種﨑さんの結婚。果たしてそのお相手は……?「SPY×FAMILY」に登場するアーニャとは、人の心を読む超能力を持った少女のこと。独特の言葉づかいがかわいらしく人気のキャラクターだ。「アーニャ結婚」とのトレンドを見てアーニャが作中で結婚したと思うファンは多かったであろうが、実はそうではない。結婚したのはアーニャの声優を務める種崎敦美さんで、10月2日に同じく声優の宮崎遊さんとの結婚を発表。ファンに向けて愛猫の画像とともに直筆コメントを公開した。種﨑さんはアーニャ以外にも、「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」のダイ、「葬送のフリーレン」のフリーレン、「響け! ユーフォニアム」の鎧塚みぞれ、「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」のエンポリオ・アルニーニョなど、さまざまな作品で主役やメインキャラクターを務める人気声優だ。お相手の宮崎さんも「ハイキュー!! TO THE TOP」の昼神幸郎、「Free! -Dive to the Future-」の寺島湖太郎をはじめ、多くの 海外 作品の吹き替えを担当している。そんな人気声優同士の結婚に声優仲間からも祝福の声が相次いだほか、「SPY×FAMILY」作者の遠藤達哉さんはフラワーガール姿のアーニャを複数描いたイラストをXにアップ。アーニャは種﨑さんの愛猫と見られる猫を抱っこしており、お祝いムードを盛り上げている。「アーニャ結婚」のトレンドワードを目にしたファンからは、「アーニャが作中で結婚したのかと思った!」「アーニャ結婚って声優さんのことか」といった声のほかに、「ダミアンくんが『俺以外のヤツと結婚したのか』って嫉妬してそう」「アーニャ結婚で宮崎さんはヨルさんに狙われるな」といった「SPY×FAMILY」のキャラの反応を想像した声が見られた。今後の2人がさらなる活躍を見せてくれることを期待したい。(フリーライター・井原亘)