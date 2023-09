熱海でキムチ作りを体験、「日韓グルメフェア」開催

キムチ作りを体験できる韓国グルメイベントが開催

「熱海梅園もみじまつり」のオープニングに開催

キムチ作り(キムジャン)体験イベントのイメージ

フェア開催に合わせた新宿発の温泉ツアーも開催

日本韓食振興協会は、「日韓グルメフェア 2023 in 熱海」を静岡県熱海市との共催で、熱海梅園(静岡県熱海市)内の韓国庭園をメイン会場として11月11日・12日に開催する。日韓グルメフェア 2023 in 熱海では、「日本でもっとも遅い紅葉」ともいわれる「熱海梅園もみじまつり」のオープニングに合わせて開催され、韓国庭園でのキムチ作り(キムジャン)体験イベントをメインに、熱海の特産物を使った「熱海キムチ」のお披露目と販売が行われる。キムチ作り(キムジャン)体験イベントでは、料理研究家でありキムチ名人でもある趙善玉(チョ・ソンオク)氏を講師に、白菜キムチ漬けを体験できる。会場では、キムチ作りに適した、韓国の高冷地栽培による白菜、韓国の地域特産品である唐辛子といった、こだわりの食材を使用する。開催時間は11月11日が13時30分~15時、12日が11時~12時30分で、定員は各回約50人。参加費は5500円で、参加には事前予約が必要。そのほか熱海梅園の中央広場では、「日韓グルメストリート」と題してキッチンカーの出店や食材販売が行われるほか、韓国占いや韓国民族衣装である韓服(チマチョゴリ)の体験コーナー(体験にはクリーニング代として1000円が必要)が設けられる。また、韓国伝統風音楽パフォーマンス・サムルノリが園内を練り歩く。日韓グルメフェア 2023 in 熱海の開催にあわせて、現地でのキムジャン体験を含む東京・新宿発の1泊2日熱海温泉ツアー「韓国祭りとキムチ作り<キムジャン>体験 in 熱海温泉 ~紅葉と食の2日間」も実施される。同ツアーでは、熱海温泉をはじめ沼津港、伊豆わさびミュージアム、めんたいパーク伊豆、鈴廣かまぼこの里といった、伊豆半島周辺の食にまつわるスポットなどを巡る。2人1室利用時の、1人当たりの料金は4万3000円で、ホテル宿泊のみなら2万3000円。1人部屋を利用する場合は、追加で7000円が必要となる。