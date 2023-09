最新の加熱式デバイスに対応した「CBD HEAL The Third IZUMI」、それぞれの特性を融合

「CBD HEAL」と「The Third IZUMI」の特性を融合させた

Future Technologyは、高品質なCBDで人気を博した「CBD HE A L」と、鹿児島県産茶葉で作られた「The Third IZUMI」の特性を融合させた新製品「CBD HEAL The Third IZUMI」の販売を9月15日に開始した。フレーバーはJOKER MENTHOL(ジョーカーメンソール)、KING MINT(キングミント)、QUEEN BLUEBERRY(クイーンブルーベリー)、JACK CITRUS(ジャックシトラス)の4種類で、いずれも価格は650円。CBD HEAL The Third IZUMIは、「IQ OS ILUMA」など最先端の誘導加熱式デバイスに対応し、幅広い年齢層や性別を問わず洗練されたスタイルで楽しめる。従来製品である「CBD HEAL」のパッケージデザインを一新し、シンプルでありながら高級感あふれる外観に進化させた。ジョーカーメンソールが溢れ出す強メンソールの刺激、キングミントがクセが少なく清涼感のあるすっきりした味わい、クイーンブルーベリーがフルーティーでジューシーな味わい、ジャックシトラスが柑橘系のエキゾチックな味が魅力で、それぞれのパッケージにはトランプのJ(ジャック)、Q(クイーン)、K(キング)とジョーカーをあしらい、クールな雰囲気に仕上げている。なお、同製品にニコチン・タールは含まれていないが、駅や空港、病院といった公共機関や喫煙が禁止されている場所、および健康増進法で喫煙が禁じられている場所での吸引は非推奨となる。