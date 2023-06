ヒロミさんをアンバサダーにプロモーション活動、第3のたばこ「The Third IZUMI」で

ヒロミさんを起用した「The Third IZUMI」の

Future Technologyは、日本経済の発展に貢献することを目指すプロジェクト「アクセルジャパン」に参画するとともに、「アクセルジャパン」のアンバサダーであるヒロミさんを起用した「The Third IZUMI」のプロモーション活動を6月15日に開始した。契約期間は2024年6月14日まで。The Third IZUMIは、Future Technologyが開発・製造する、タバコ葉の代わりに厳選茶葉を使用することで有害なニコチンを一切使用せず、タバコに近い味わいを実現した新発想の製品。リフレッシュ効果としての喫煙習慣はそのままに、本人と周囲にとって負担のより少ない製品を提供したいとの考えから開発・製造された。ラインアップは、ブラックメンソール、エメラルドミント、リッチレギュラー、ブライトブルーベリーの4種類で、20本入り。いずれも、価格が440円。今回の、ヒロミさんを起用したプロモーション活動の開始は、The Third IZUMIのブランドコンセプト「からだと家族を大切にする」と、ヒロミさんのウェルネスなイメージがマッチしたことから実現。今後は、多方面で活躍するヒロミさんのビジュアルが、Future Technologyのウェブサイトなどで展開される。