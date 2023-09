東京・清澄白河に「パン屋大賞」受賞の大東製糖のベーカリーを一新

5種のキーブレッドのイメージ

安心・安全で信頼できる材料を使用

コース料理の提供イメージ

壁面緑化で「Farm to Me」のFをかたどった建屋

「Farm to Me」の外観

隅田川の景色を眺めつつ食事を楽しめるレストラン

屋上庭園からの眺望

大東製糖は9月1日に、同社の運営するベーカリー「カーラ・アウレリア」を一新し、「Farm to Me SUG A R FACTORY(略称:Farm to Me)」(東京都江東区)を清澄白河の隅田川沿いにオープンした。「Farm to Me」は、美味しさや楽しみ方の進化はもちろん、食を通して消費者と自然や産地(地域・人)との架け橋となり、食の啓蒙拠点となることを目指したベーカリー&レストラン。バゲット、カンパーニュ、ライブレッド、ブリオッシュ、高加水パンを同店のキーブレッドとして選定し、日本一の美味しさを目指して製法や材料を見直し、ブラッシュアップした。パン職人である藤枝氏が、産地を訪問して国産小麦粉をはじめ生産者とつながり安心・安全で信頼できる材料を使用している。経営母体が製糖メーカーであることから、前身の「カーラ・アウレリア」に引き続き、含蜜糖(蜜分を含んだ茶色い砂糖)の味や機能性を活かしたパン作りを行っており、焼き菓子も販売する。レストランとしては、日本各地の食材を活かしたパンや紅茶と高め合う料理をコース仕立てで提供し、同社の生産するさとうきびからできた砂糖、お酢、ラム酒を活かした料理や商品も取り揃える。さらに、キーブレッド5種類はパンステーションで都度カットしてもらえ、好きなだけ食べられる。ランチコースでは、キーブレッド5種、スプレッド6種、サラダ、料理2品の組み合わせで2200円といったラインアップを用意している。建物は、建築家の新居千秋氏が設計を担当し、バイオフィリア(自然や生物同士の結びつきを求める生命愛)をテーマに、外壁には季節ごとに花を咲かせるものや葉の色を変える植物を混植し、四季を演出する。なお、壁面緑化で「Farm to Me」の「F」をかたどっている。1階ベーカリーの天井は柔らかなパンをイメージしている。2階の個室は「時間・出会いの循環」をテーマに、多方向から差し込む複雑な反射光を活かして二十四節気を表現するとともに、一次産業と深くつながる商品開発ラボを併設する。3階レストランは、同社が自社農園を持つ種子島の風土がモチーフとなっており、隅田川も眺望できる。また、レストランの椅子はゆったりとした時間を過ごせるよう、食事のしやすさと座りやすさを追い求めた新居千秋氏と同社の共作となっている。なお、屋上庭園からも隅田川の景色を楽しめる。