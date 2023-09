キャンプギアを手のひらサイズでフィギュア化、「CAMP HACK」が監修

「CAMP HACK」プロデュースによる

ケンエレファントは9月下旬に、アウトドアウェブマガジン「C A MP HACK(キャンプハック)」のプロデュースによるソロキャンプコレクションの第2弾として、実在するキャンプギアを手のひらサイズでフィギュア化した「ソロキャンプ ミニチュアコレクション ガレージエディション produced by CAMP HACK」を発売する。価格は、カプセルトイが1個500円、ブラインドBOXが1個550円。ケンエレファントの公式オンラインショップ「ケンエレストア」では、ブラインドBOX4個パックの予約を受け付けている。「ソロキャンプ ミニチュアコレクション ガレージエディション produced by CAMP HACK」のラインアップは、GRIPSWANYの「FIRE PR OOF GS TENT & GS SHELTER」、Ballisticsの「ROCKING ROVER」、Tattamの「GRINDLODGE collab TABLE」、THE IRON FIELD GE AR の「TAKI BE CAN」という、ガレージハウスでキャンプを楽しむひとときをイメージした4種のギアを用意する。いずれも、各種キャンプギアメーカーからも許諾を得た公式ライセンスのもとで開発されている。「FIREPROOF GS TENT & GS SHELTER」は、難燃グローブで知られるGRIPSWANY(グリップスワニー)がリリースした、ソロキャンプ用のパップテント。テントを張った際のシワ感、素材の質感が表現できるよう造形・塗装にこだわった。GRIPSWANYのロゴをプリントした中のシェルターは、取り出せる。「ROCKING ROVER」は、折りたためるロッキングチェアという珍しさと、キャンプだけでなく家でも使いたくなるほどゆったり快適に座れる仕様が人気の一品。指で優しくつつくと、ゆらゆらと揺れるように開発されており、実物の4色のカラー展開の中から、「するバーフレーム×OD座面(ポリ帆布)」をフィギュア化した。「GRINDLODGE collab TABLE」は、アウトドアライフを楽しむためのアイテムをリリースするTattamと、さまざまなアーティストとタッグを組んでシルクスクリーンを通してアイテムに付加価値をつけるGRINDLODGEがコラボしたソロテーブル。脚・テーブル部分には「GRINDLODGE」マークをプリントし、テーブルの上で食事を楽しむシーンを演出して楽しめるよう、コーヒーなどの食べ物パーツ類が付属する。「TAKI BE CAN」は、香川県丸亀市で船舶製造修理業や鋼構造物を生業としているガレージブランド「THE IRON FIELD GEAR」が発売する、「持ち運べる焚き火」をコンセプトに誰でも安全に焚き火を楽しめるキャンプギア。火をゆったり眺められる大きな窓は、ミニチュアでも本物と同様に開閉式で再現しており、火種、金網パーツは取り外せる。また、煙突部分は一部組み立て式となっている。なお、脚部分は可動しない。