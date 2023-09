「GAME MUSIC on BRASS」のポスター

歴代名作ゲーム音楽の吹奏楽コンサート!

やまとみらいは12月2日に、ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーX、キングダムハーツといった歴代名作ゲーム音楽の吹奏楽コンサート「G A ME MUSIC on BRASS」を、大和市文化創造拠点 シリウス (神奈川県大和市)1階・芸術文化ホールのメインホールにて開催する。全席指定で、チケット料金はS席が4000円、A席が3500円(未就学児は入場不可)。「GAME MUSIC on BRASS」は、メインホールでは初となるゲーム音楽のコンサートで、プロ吹奏楽団でありゲーム音楽シーンの パイオニア 的存在であるBRASS EXCEED TOKYOが、ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジー、モンスターハンターといった、誰もが知る名作ゲーム音楽を披露する。指揮は大滝実氏、ミュージックナビゲーターは吉田純也氏が担当し、14時15分開場、15時開演となる。