「下北沢」がGalaxy一色に！　体験エリア「Join the flip side @シモキタ」開催中

「Join the flip side @シモキタ」のイメージ

Galaxyの新製品が勢ぞろい 特別な屋外広告も出現

下北沢エリアに掲出する期間限定広告のイメージ

サムスン電子ジャパンは9月10日まで、同社の最新折りたたみ スマートフォン 「Galaxy Z Flip5」「Galaxy Z Fold5」、最新 スマートウォッチ 「Galaxy Watch6シリーズ」、最新 タブレット端末 「Galaxy Tab S9シリーズ」を一度に楽しめる体験エリア「Join the flip side @シモキタ」を展開している。「Join the flip side @シモキタ」では、8月22日に一挙発表した「Galaxy」新製品に触れられる体験エリアとして、「ミカン下北」(東京都世田谷区)を拠点に近隣のカフェやアパレル、美容院、キャリアショップ(ドコモショップ下北沢店/ au Style下北沢)といった計16店舗とコラボレーション。「ミカン下北」では、「Galaxy Z Flip5」を使って好きな角度からのセルフィー撮影をはじめとする操作体験が可能なほか、「Galaxy Z Fold5」でのゲーム体験なども楽しめる。各エリアで「Galaxy」新製品を体験することでもらえるスタンプを集め、その数に応じて限定オリジナルグッズが当たるカプセルトイにチャレンジできる「Galaxy体験スタンプラリー」も開催。さらに、指定ハッシュタグを付けてSNSに投稿するとかき氷がもらえ、「Galaxy」ユーザーにはかき氷にトッピングをサービスする。このほか8月22日~9月10日の期間限定で、日本では下北沢エリアでしか見られない「Join the flip side」屋外広告を掲出する。「Join the flip side @シモキタ」の営業時間は11時~19時。