【今週のニュースまとめ】楽天カードのポイント計算変更やかながわPayが読まれる！ スタバ新作も

【今週のニュースダイジェスト】 7月28~8月3日の期間、「 BCN +R」で注目を集めたのは、 楽天 カードのポイント計算方法が変更することについて取り上げた記事だった。また、神奈川県 キャッシュレス 「かながわPay」やスタバ新作「ソルティバニラ with コーヒージェリー」に関連した記事も読まれた。「廻転鮨 銀座おのでら 京都店」「丸の内 納涼まつり」がテーマの記事も関心が高かった。 楽天 カードは、2023年11月請求分から、楽天カードのカード利用額に応じて付与するポイントの計算方法を変更する。現在、月のカード ショッピン グ利用金額合計に対して100円につき1ポイント付与のところ、変更後は1回のカードショッピング(決済)の利用金額に対して100円につき1ポイントを付与する。楽天カードは「ポイント還元率1%の高還元クレジットカード」として広く知られていたが、21年6月1日利用分から公共料金は「500円につき1ポイント付与」に変更しており、さらに今回の変更で、ポイント還元に関し、正しくは「公共料金を除く、カードショッピング1回につき常に1%還元」となる。 スマートフォン (スマホ)向けアプリ「かながわPay」を通じて決済すると、期間中合計最大3万円相当のポイントが付与される「神奈川県 キャッシュレス ・消費喚起事業<第3弾>最大3万円分ポイント還元キャンペーン」が7月27日にスタートした。期間は予算上限に達するまで、獲得したポイントの利用期間は8月3日~11月30日。かながわPayは、かながわPayアプリで加盟店に掲出されたコードを読み取り、対象のスマホ決済サービスで決済すると、キャンペーン期間中のみ使える期間限定ポイントとして決済日の8日後をめどに決済額の10%または20%のポイントが付与される仕組み。個人経営の飲食店や美容院など小規模事業者・中小企業の店舗は20%、コンビニやドラッグストア、 家電量販店 などの大手企業の店舗でも10%と還元率は高く、ポイント付与期間の早期終了が予想されている。なお、「FUJI」「有隣堂」「崎陽軒」など地域密着型チェーンは20%還元となっている。( BCN ・嵯峨野 芙美)米スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは、スターバックスのチルドカップシリーズ「スターバックス ソルティバニラ with コーヒージェリー」を8月8日から期間限定で発売する。180g入りカップで、税別価格は230円。スターバックス ソルティバニラ with コーヒージェリーは、華やかなバニラの香りとクリーミーなミルクにコーヒーを合わせてシーソルトをアクセントに加えることですっきりした味わいを目指した、甘さと爽やかさが特徴のデザート飲料。香り高いコーヒージェリーの食感も楽しめる。ONODER A フードサービスが運営する「銀座おのでら」は7月28日、京都・四条河原町に「廻転鮨 銀座おのでら 京都店」をグランドオープンした。廻転鮨 銀座おのでら 京都店では、誰もが親しみやすい回転寿司ながらも鮮度抜群の新鮮なネタと職人の技によって一貫一貫が極上の味わい。まぐろは豊洲仲卸「やま幸」の本まぐろを使用。「鮨 銀座おのでら 総本店」の統括総料理長である坂上暁史氏による監修のもと、江戸前鮨を手頃な価格に設定している。また、京都の厳選された食材を生かして繊細な鱧の食感や香り高い湯葉など、四季折々の風味を織り込んだ鮨や一品も提供する。大手町・丸の内・有楽町 夏祭り2023実行委員会は7月28、29日の2日間、東京駅丸の内中央口と皇居前内堀通りを結ぶ行幸通りで「丸の内 納涼まつり」を開催した。丸の内 納涼まつりは、東京駅丸の内駅舎をバックに“江戸の夏の景色”をコンセプトにした、音でも涼を感じることのできる風鈴約1020個を行幸通りに展示した。